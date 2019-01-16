Antalya Tarımı 4 Dile Çevrildi

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı ve Antalya tarımına ait sayısal verilerin paylaşıldığı 2018 yılı brifingi Türkiye'de bir ilk olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere 4 ayrı dilde hazırlanarak kurumun resmi...

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı ve Antalya tarımına ait sayısal verilerin paylaşıldığı 2018 yılı brifingi Türkiye'de bir ilk olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere 4 ayrı dilde hazırlanarak kurumun resmi internet sitesinden yayına verilerek paydaşların ve sektörün hizmetine sunuldu.



Antalya, tarımdaki başarısı ve üretim potansiyeli ile yerli ve yabancı yatırımcılar ve ihracatçılar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı ve Antalya tarımına ait sayısal verilerin paylaşıldığı 2018 yılı brifingi Türkiye'de bir ilk olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere 4 ayrı dilde hazırlanarak kurumun resmi internet sitesinden yayına verilerek paydaşların ve sektörün hizmetine sunuldu. Yerli yabancı yatırımcı ve ihracatçıların ve sektör paydaşlarının Antalya ile alakalı tarımsal bilgileri, kendi dillerinden okuyup öğrenmeleri amacıyla, 4 dilde hazırlandı.



https://antalya.tarimorman.gov.tr/ adresinden yayın yapmakta olan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurumsal resmi İnternet sitesinde brifingler sekmesinden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde Antalya 2018 yılı çalışmalarına ulaşılabiliyor. Yayınlanan brifingler dinamik yapıya sahip olacak olup dönemsel olarak güncellenerek en yeni verilerin paylaşılması hedefleniyor. - ANTALYA

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