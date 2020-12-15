Antalya tarımına dijitalleşme desteği - Son Dakika

Antalya tarımına dijitalleşme desteği

15.12.2020 11:31
Antalya tarımına dijitalleşme desteği, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Vodafone Türkiye, Antalya tarım sektöründe dijitalleşme hedefiyle önemli bir adım attı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Vodafone Türkiye, Antalya tarım sektöründe dijitalleşme hedefiyle önemli bir adım attı. 'Dijital Tarım Projesi' adıyla hayata geçen iş birliği kapsamında, tarım alanında oluşabilecek problemleri önceden bildiren, riskleri öngören ve üreticinin ihtiyaç duyduğu raporları araziye özel olarak sunan dijital altyapının talep eden şirketlere kurulması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dijital Tarım uygulamaları, içinde bulunduğumuz şu günlerde sıklıkla yaşadığımız sel, hortum, don gibi doğa olaylarına karşı çözümler sunuyor. Verileri Vodafone Dijital Tarım Çözümleri mobil uygulaması ve web platform üzerinden anlık izleyebilmesine olanak sağlayan sistem sayesinde, üreticiler yaşanabilecek doğa olaylarını önceden haber alabiliyorlar. Yüzde 25-40 arasında gübre ve ilaç maliyet avantajı sağlayan sistem, hastalıktan kaynaklı kayıpları da yüzde 20 düzeyinde azaltıyor.

ATSO ile Vodafone Türkiye, Antalya'da tarım sektöründe dijitalleşme vizyonuyla önemli bir iş birliğine imza atarak Dijital Tarım Projesi'ni uygulamaya geçirdi. Verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen proje kapsamında ATSO üyeleri, Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonları ile tarlalarının durumunu, toprağın nemini ve ihtiyaçlarını uzaktan kontrol edebilecek. Dijital Tarım İstasyonlarıyla hayata geçen tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi, doğru üretim ve verimli mahsulün yanında tasarruf fırsatı sunuyor. Dijital Tarım Projesi ile Antalya'da dijital tarımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ATSO ile Vodafone Business arasındaki dijital tarım projesi iş birliği protokolü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ender Özgün'ün imzalarıyla yürürlüğe girdi.

"Antalya dijital dönüşümde öncü olmalı"

Davut Çetin, ATSO'nun 2016 yılında "Antalya geleceğini konuşuyor" sloganıyla başlattığı Antalya 4.0 çalışmalarının içini dolduran önemli bir projeye Vodafone Business ile başlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerde, ama özellikle ülkemizin lokomotifi konumunda olduğumuz turizm ve tarımda Antalya'nın dijital dönüşümde öncü olması, dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanarak örnek uygulamalarla fark yaratması hem Antalya'yı hem de Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Bu anlamda Vodafone Business ve ATSO'nun dijitalleşme vizyonlarının uyuşması son derece değerlidir. İki yıl sürecek projenin pilot uygulamasına ATSO üyesi iki firmada istasyon kurularak başlandı. Proje kapsamında ATSO üyesi Eli Belinde - Asparagus Tarım A.Ş. ve Kaltun Organik Tarım Ürünleri Ltd. Şti. dijital tarım uygulamasına geçen firmalar oldu. Kadın girişimci Aslı Aksoy tarafından Aksu'daki TİGEM Arazisi'nde 250 dönüm açık arazide kuşkonmaz üretimi yapılırken, Kaltun Tarım Firması Serik'te 50 dönüm kapalı alanda topraksız tarım yöntemiyle domates üretiyor.

Kurulan sistemler, firmalarımız için mevcut verileri izleyerek gelecek tahmini yapıyor, oluşabilecek problemleri önceden bildiriyor, üreticilerin her türlü riske karşı hazır olmak için ihtiyaç duyduğu raporları araziye özel olarak sunuyor. Bu raporlar, sulamayı yapmak adına iş planı, ilaçlama için gerekli erken uyarı, gübreleme için iş planı ve hastalık-zararlılara karşı erken uyarı sistemi olarak üreticiye destek veriyor"

Çetin, üreticilerin verileri Vodafone Dijital Tarım Çözümleri mobil uygulaması ve web platform üzerinden anlık izleyebileceğine dikkat çekerek, Dijital Tarım Projesi'nin özellikle Antalya bölgesindeki tarım üreticilerinin en büyük sorunlarından biri olan meteorolojik şartlar ve doğa olaylarına karşı da önemli bir avantaj sağlayacağını dile getirdi. Çetin, "Dijital Tarım uygulaması, araziye özel hava durumu tahmini sayesinde oluşabilecek doğa olaylarının öngörülebilmesine ve buna karşı önlemler alınabilmesine imkan sağlıyor. Bu konuyu özellikle önemsiyoruz çünkü bölgemizde her yıl çok sayıda sel, hortum, don gibi doğa olayları nedeniyle özellikle örtü altı tarım alanlarında ciddi hasarlar meydana geliyor. Bu sistem sayesinde üreticilerimiz yaşanabilecek doğa olaylarını önceden haber alabilecekler" dedi.

"Hastalık kaynaklı kayıpları azaltıyor"

Sistemin, hastalık kaynaklı kayıpları da önemli oranda azalttığına dikkat çeken Davut Çetin, "Yüzde 25-40 arasında gübre ve ilaç maliyet avantajı ile üründe oluşabilecek hastalıktan kaynaklı kayıpları yüzde 20 düzeyinde azaltarak karlılık ve kalite artışı sağlıyor. Verimlilik, kalite ve karlılık artışı demek, üreticimizin zenginleşmesi, Antalya tarım sektörünün geleceğe güvenle bakması demektir" diye konuştu.

Dijital Tarım Akademisi'nde eğitim

Proje kapsamında Dijital Tarım Akademisi'nin kurulacağını da belirten Davut Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ATSO ve Vodafone Business iş birliği kapsamında belirli dönemlerde çiftçilerimize dijital tarım eğitimleri de verilerek bilinçlenmeleri hedefliyoruz. Odamız bünyesinde eğitim faaliyetleri veren ATSO Akademi ve Vodafone işbirliğinde kurulacak Dijital Tarım Akademisi tarafından online ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecek. 'Tarımda yeni nesil dijital teknolojiler, Tarımda erken uyarı sistemleri, Dijital Tarım okur yazarlığı, Sensörler ve iklim erken uyarı sistemleri, Dijital Tarım Nedir? Dijital Tarımın girdi maliyetlerine etkisi, Sürdürülebilirlik ve kıt kaynak yönetimi ile dijital tarım' konu başlıklarında üreticilerimizin yanı sıra, yeni mezun ziraat mühendislerinin güncel teknolojilerden bilgi sahibi olmaları da sağlanacak. Dijital Tarım Projesi'nin, Antalya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Özgün: "Dijitalleşme ile tarımda kaynakları doğru ve etkin kullanma fırsatı sunuyoruz"

Pandemi sürecinde tarım sektörünün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun görüldüğünü belirten Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ender Özgün, tarımda çağı yakalamanın anahtarının teknoloji olduğunu vurguladı. Ender Özgün, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojideki gelişmeler, kalite ve verimlilik artışının gerekliliği, gıda güvenliği, insan sağlığı, doğal kaynakların etkin kullanılması gibi hususlarla artık tarımda dijitalleşme kaçınılmaz. Vodafone Business olarak da dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz. Vodafone Grubu olarak 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT (nesnelerin interneti) hizmet sağlayıcısı konumunda yer alıyoruz. Globalden gelen nesnelerin interneti teknolojisi tecrübemizi Dijital Tarım İstasyonu ürünümüze aktardık. Dijital Tarım İstasyonu, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yenilikçi bir ürün. Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veriyor. Bu ürünle, tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. ATSO Ar-ge, inovasyon, markalaşma ve e-ticarete önemli yatırımlar yapıyor, özellikle tarımsal alanda önemli çalışmalara imza atıyor. ATSO tarımda dijitalleşmenin sağlanması anlamında da Türkiye'deki diğer odalarımıza örnek olacak çalışmalar yapıyor. Bu iş birliğimizin de çiftçilerimiz, işletmelerimiz ve Türkiye genelindeki diğer odalarımız için örnek teşkil edeceğine inanıyoruz"

Dijital Tarım Projesi Neler Sunuyor?

"Kurulu olduğu sera veya tarlanın hava sıcaklığı, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, toprak nemi ve tuzluluk değeri, su buharlaşma oranı, solar radyasyon değeri ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik değerlerinin ölçülmesi

Bölgeye özel 14 günlük hava tahmin raporunun oluşturulması. Sera ve tarlaya özel don, fırtına erken uyarısında bulunulması.

İklime ve toprak nem durumuna bağlı hastalık ve zararlılar için erken uyarı oluşturması; ilaçlamada yüzde 50 'ye yakın tasarruf sağlaması. Sera ve tarladaki buharlaşmanın, hava nemi ve toprak neminin izlenerek sulama planlaması yapılması.

Bölgeye özel tahminlenen meteorolojik ve topraktan alınan datalar sayesinde, tohum, gübre ilaçlama ve hasat zamanlarının 2 haftalık iş planında doğru zaman yönetimiyle sunulması. Evapotranspirasyon hesaplaması ve ani sıcaklık yükselmesine bağlı olarak bitki sıcaklık stresine karşı erken uyarı. Fenolojik gözlem modellemesi ile gübrelerin bitki üzerindeki gelişiminin günlük raporlanması. Mobil laboratuvar sayesinde topraktan anlık amonyum-nitrat-potasyum-sülfat değerlerinin ölçülebilmesi ve raporlanması ile gübrede tasarruf planlaması. Sistemin kurulu olduğu arazilerde uydudan alınacak veriler ile arazideki bitki çeşitlilik fark indeksi, yaprak alan indeksi ve bitki gelişim indeks hesapları raporlanabilmektedir. Topraksız seralara özel sensörler ile bitki besleme sürecinin izlenmesi ve erken uyarı modelleri. Mobil uygulama ve web arayüz sayesinde anlık hızlı bilgi erişimi" - ANTALYA

Antalya tarımına dijitalleşme desteği
Antalya tarımına dijitalleşme desteği
Antalya tarımına dijitalleşme desteği
Antalya tarımına dijitalleşme desteği
Antalya tarımına dijitalleşme desteği

Vodafone, Türkiye, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya tarımına dijitalleşme desteği - Son Dakika


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