Son Dakika Haberleri: Antalya Tarımının 2018 Yılı Değerlendirildi

Antalya Tarımının 2018 Yılı Değerlendirildi

1 saat önce

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Antalya Tarımının 2018 Yılı Değerlendirildi, System.String[]
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 19 İlçe Müdürlüğünün 2018 yılında Antalya tarımı için yaptığı çalışmaların ortaya konulduğu "2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in Başkanlığında başlayan ve iki gün süren toplantıda İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile İlçe Müdürleri 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyetlerini, belirlenen hedefler ile birlikte 2017 yılı ile kıyaslamasını da yaparak gelinen mevcut durumlarını belirttiler. İlçe Müdürleri İlçelerinde yaptıkları çalışmaları anlattılar.

Toplantıda ayrıca 2019 ve 2020 yılları tarımsal hedefleri de konuşuldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Babası, Antalya'da Toprağa Verildi ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı

Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi Son Dakika! Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:49:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Tarımının 2018 Yılı Değerlendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]