Antalya Tarımının 2018 Yılı Değerlendirildi
1 saat önce
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.
Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 19 İlçe Müdürlüğünün 2018 yılında Antalya tarımı için yaptığı çalışmaların ortaya konulduğu "2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in Başkanlığında başlayan ve iki gün süren toplantıda İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile İlçe Müdürleri 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyetlerini, belirlenen hedefler ile birlikte 2017 yılı ile kıyaslamasını da yaparak gelinen mevcut durumlarını belirttiler. İlçe Müdürleri İlçelerinde yaptıkları çalışmaları anlattılar.
Toplantıda ayrıca 2019 ve 2020 yılları tarımsal hedefleri de konuşuldu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:44 Kaynak: İHA
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