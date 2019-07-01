ANTALYA Tazı Kanyonu'nda zipline tartışması

Tazı Kanyonu'nda zipline tartışmasıAntalya'da son yılların popüler fotoğraf noktalarından biri haline gelen, bazı yerleri 500 metre derinliğe sahip, içinden Köprüçay'ın da geçtiği doğa harikası Tazı Kanyonu'nda yapımına başlanan zipline projesi tartışma yarattı.

Tazı Kanyonu'nda zipline tartışması

Antalya'da son yılların popüler fotoğraf noktalarından biri haline gelen, bazı yerleri 500 metre derinliğe sahip, içinden Köprüçay'ın da geçtiği doğa harikası Tazı Kanyonu'nda yapımına başlanan zipline projesi tartışma yarattı.

Manavgat ilçesi Gaziler Mahallesi sınırlarında bulunan, Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 500 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası Tazı Kanyonu, 2016 yılında doğa yürüyüş grupları tarafından keşfedildi. Fotoğrafların medyada yer alması sonrasında Antalya'da en çok merak edilen doğal alanlardan biri olan kanyon, ziyaretçi akınına uğruyor. Son 6 ayda kanyona giden kişi sayısı 40 bini aştı. Hafta sonları ise ziyaretçi sayısı günde 3 bini buluyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki 11 kilometrelik Tazı Kanyonu'nda aşırı ilgi nedeniyle kayalıklarda çatlama riski bulunurken, diğer tarafta en güneyindeki uç kısmına yapılacağı belirtilen zipline projesi ile kanyon girişindeki izinsiz işletmeler tartışma yarattı.

DKMP'NİN PROJESİ

Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün alternatif turizmin geliştirilmesi amacıyla açtığı Türkiye'nin en büyük zipline projesi ihalesini, 2017 yılı mayıs ayında Sideli Turizm A.Ş. firması kazandı. Kanyonun doğu kısmındaki uç noktadan ormanlık alana iniş yapılabilecek zipline projesi nedeniyle bölgedeki yol çalışmalarıyla ormanlık alana zarar verildiği iddialarının yanı sıra, arkeolojik alan olduğu ve kanyon içindeki kızıl akbaba ve kartal yuvalarına zarar vereceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

'PROJENİN KANYONLA ALAKASI YOK'

Sideli Turizm firması sahibi Cemal Kaya, son yıllarda popüler olan Tazı Kanyonu'nun bulunduğu bölgede planlanan zipline projesinin DKMP tarafından hazırlandığını ve 2017 yılı mayıs ayındaki ihaleyi kazandıklarını belirtti. Cemal Kaya, Zipline projesini uygulayacağımız alan ise Kovankaya Tepesi. Kovankaya ile fotoğraf çektirilen alan arasındaki mesafe yaklaşık 3 kilometre. Buradaki yol da eski orman yolu ve burada düzeltme yapıldı. Zipline ile kanyon içinin alakası yok. Kanyonun doğu kısmı ve güneydeki en uç noktası, ormanlık alana doğru bakıyor. Kızıl akbaba, kartal yuvaları kanyonun iç kısmında, bize 800 metre uzaklıkta. Fotoğraf çektirilen nokta ise kanyonun içinde. Günde 2-3 bin kişinin geldiği o alan kızıl akbaba ve kartal yuvalarına çok daha yakın diye konuştu.

500 METREDEN 2.5 KİLOMETRE TEL ÜSTÜNDE

Zipline projesini de anlatan Cemal Kaya, Kovankaya Tepesi'nde oluşturulacak platformdan ve yaklaşık 400-500 metre yükseklikten başlayıp, güneye doğru açık ormanlık alanın bulunduğu bölgede belirlenen noktaya iniş yapılacağını söyledi. Zipline'nin üç telden oluşacağını, uzunluğunun da yaklaşık 2.5 kilometre olacağını belirten Kaya, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyüklerinden biri olacak. Turizmin 12 aya yayılması ve alternatif turizmin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan bir proje. İddia edildiği gibi doğaya hiçbir zararı yok. Yukarıdan tel üzerinde hareket eden bir insan yaklaşık 2.5- 3.5 dakikada aşağı inmiş olacak. Toplamda 6 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleşecek dedi.

'ÇOK MASUM BİR PROJE'

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, zipline projesinin bölgenin doğal yapısına zarar vereceği iddialarına karşı çıktı. Sevgül, bilimsel çalışmalar neticesinde bu projenin bölgenin sürdürülebilir doğal yaşamını etkilemediğini söyledi. Projenin çok tartışıldığı ve düşünüldüğünü belirten Sevgül, Doğaya zarar verecek bir durum olsa Milli Parklar zaten mümkün değil buna izin vermezdi. Sürdürülebilir, masum bir proje. İnsanlar, bu bölgede daha öncelikli şeylerle mücadele etsin. Örneğin buraya yapılan HES bölgeye çok büyük zarar verdi. Bütün endemik türleri, kuşları yok ediyor. Onlar çok daha büyük sorunlar, bu proje ise çok masum. Bir de inanılmaz ekonomik kaynak. Şu an orada elle yapılmış dar bir yol var, yukarıda portatif sistem kuruluyor. Bu sistemle aşağıya 2 bin 500 metrelik zipline hattı kuruluyor. Yani insanlar gelip sessiz makaraları takıp aşağıya kayacak. Turizm açısından çok değerli diye konuştu.

USULSÜZ İŞLETMELERE 'KALDIRIN' UYARISI

Diğer yandan, binlerce kişinin fotoğraf çektirdiği ve çatlaklıkların tespit edildiği Tazı Kanyonu'nda, zipline projesinin doğaya zarar vereceği iddiasıyla 4-5 şikayeti olan Gaziler Mahallesi Muhtarı Erdal Koyun, konuya ilişkin 1.5 yıldır uğraştığını belirterek, Dozerle, makineyle çalışıyorlar. Bir yol kat edemediler ama bizim sayemizde. Burayı tekelleştiriyorlar. Özel sektöre verdiler dedi. Muhtar Koyun, kanyon girişine yakın bölgede, biri kardeşi diğeri akrabasına ait izinsiz iki işletmenin kaldırılması için DKMP'nin uyarıda bulunduğunu da kaydetti.

ZİPLİNE NEDİR

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığı ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır. 300- 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50-60 km hıza ulaşılır.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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