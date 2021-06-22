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Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli - Son Dakika

Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli

22.06.2021 12:45

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, coğrafyasının yanı sıra tarihi ve sosyokültürel birikimiyle Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Ülkemizin, bu coğrafyanın ayrılmaz parçası olduğu unutulmamalı, Türkiye'yi bölge dışı bir aktörmüş gibi göstermeye çalışan söylemlere paye verilmemelidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, coğrafyasının yanı sıra tarihi ve sosyokültürel birikimiyle Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Ülkemizin, bu coğrafyanın ayrılmaz parçası olduğu unutulmamalı, Türkiye'yi bölge dışı bir aktörmüş gibi göstermeye çalışan söylemlere paye verilmemelidir" dedi. Şentop, Avrupa Birliği'ne, Tiran ve Üsküp'le katılım müzakerelerinin bir an önce başlatılması çağrısında da bulundu.

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Sekizinci Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, 21-22 Haziran'da Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde düzenlendi. Genel kurula Arnavutluk Meclis Başkan Vekili Vasilika Hysi, Hırvatistan Ulusal Koordinatörü Zdeslav Perkovic, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Barisa Colak ile bu ülkeler ve Kosova'dan milletvekilleri fiziki katılım gösterdi. Sırbistan Delegasyon Başkanı Vekili Dorde Milicevic ile Slovenya ve Yunanistan'dan milletvekillerinden oluşan heyet, çevrim içi olarak genel kurula katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI ŞENTOP'TANMeclis ve heyet başkanlarının 'Komşular Birlikte Görür: Bölgesel Dayanışmanın Geleceği İçin İş Birliği Mekanizmalarının Güçlendirilmesi' temasına ilişkin görüşlerini dile getirdiği toplantının açılış konuşmasını GDAÜPA ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Son 1,5 yıldır bütün dünyayı olduğu gibi bölgeyi de derinden etkileyen küresel salgınla hep beraber mücadele edildiğine dikkat çeken Şentop, yaklaşık 4 milyon insanın canına mal olan salgının ırk, dil, din ve yaş ayırt etmeksizin her kıtadan insanı etkilediğini söyledi. Şentop, küresel salgın nedeniyle ertelenen veya çevrim içi yapılan çok taraflı toplantıları tedbir alarak da olsa artık daha güvenli düzenleyebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. MÜŞTEREK VİZYONBölgesel iş birliği ve diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Meclis Başkanı Şentop, bölgeye özel iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi üzerinde hassasiyetle durduklarını kaydetti. Şentop, "Dünya ölçeğinde artış gösteren yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı gibi küresel imtihanlar karşısında insani değerler temelinde bir müşterek bir vizyon geliştirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Bu sınamalardan başarıyla çıkabilmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu da yerine getiriyoruz" dedi.AB'YE 'MÜZAKERE' ÇAĞRISIBölgedeki katılımcıların Avrupa Birliği ve NATO ile bütünleşme perspektifini ilk günden itibaren desteklediklerini de söyleyen Şentop, "Reformların devam etmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu çerçevede, Tiran ve Üsküp'le katılım müzakerelerinin bir an önce başlatılması gereğinin altını çiziyor, diğer aday ve potansiyel adayların da Avrupa Birliği ile entegrasyon süreçlerinin hızlandırılmasını istiyor ve destekliyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE BİR BALKAN ÜLKESİDİR'Türkiye'nin, coğrafyasının yanı sıra tarihi ve sosyokültürel birikimiyle bir Balkan ülkesi olduğunu kaydeden Şentop, "Ülkemizin bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı, Türkiye'yi bölge dışı bir aktörmüş gibi göstermeye çalışan söylemlere paye verilmemelidir. Nitekim ülkemiz, diğer bütün bölge ülkelerini de ortak sınırı bulunsun veya bulunmasın, komşusuymuş gibi algılamakta, ihtiyaç anında her türlü desteği sağlamaktadır. Siyasi alanda verdiğimiz desteğin yanında Covid-19 salgınıyla mücadelede sarf ettiğimiz gayretler bu anlayışımızın bir yansıması olarak kabul edilmelidir" dedi.TBMM Başkanı Şentop, parlamentolar arası somut iş birliğini kalıcı hale getirmek için uluslararası nitelikte daimi sekretarya kurulması gerektiğini de belirtti.KARADAĞ MECLİS BAŞKANI: DEVLETLER ARASI İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEKSalgın sürecindeki yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic ise "Burada gerçekleşen organizasyon, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar örnek şekilde liderlik edeceğini göstermektedir. Tıbbi yardım söz konusu olduğunda salgından kaynaklı çok yardımda bulunmuştu, hem bize hem diğer ülkelere bu nedenle Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Diplomatik ilişkiler de güçlenecektir, devletler arasında da ilişkiler güçlendirilecektir. Hepimizin amacı; ülkeler arasındaki bağı güçlendirmektir, en samimi adımlar bu şekilde atılmalıdır. Aynı düşünce ve gayeye sahip insanlar olarak birimiz için atılacak iyi adımların hepimiz için atılacak olmasını belirtmek isterim. Geçmiş hatalar geçmişte kalmıştır, artık yüzümüzü geleceğe dönmeliyiz" diye konuştu. KUZEY MAKEDONYA MECLİS BAŞKANI: ORTAK STRATEJİLER BELİRLEDİK

Bölgedeki ülkelerin birbirine yardımcı olduğunu belirten Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi de "Bütün Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki iyi komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Birbirimize bu bölgede yardımcı olmaya çalışıyoruz ki barış, güvenlik ve iş birliği büyüsün. Burada hem bölge için hem de küresel işlerimiz için ortak stratejiler belirledik. Bölgenin istikrarı, sınırlarımızın güvenliği, toprak bütünlüğünün suistimal edilmemesi konuları sürekli tehdit altında. Karma göçler tek bir devletin değil hepimizin sorumluluğu. Bunun farkında olarak bunu önleyebiliriz. Bu güce sahibiz ve bu noktada çabalarımızı birleştirip güçlendirebiliriz. Samimi iş birliğimiz, açık diyaloğumuz, çatışmalara bulduğumuz makul çözümlerle ve yeni çatışmalara mahal vermeden ilerleyebiliriz sadece. Bu yolda sonuçlar elde edebiliriz" dedi.


Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli

Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli - Son Dakika


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