ANTALYA Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden - Son Dakika

ANTALYA Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden

Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - YenidenAntalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi Ennur Tan (26), beslediği 3 sokak kedisini, hastalanmaları üzerine yardım talebine olumlu yanıt veren bir hayvansever gruba götürdü.

Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden

Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi Ennur Tan (26), beslediği 3 sokak kedisini, hastalanmaları üzerine yardım talebine olumlu yanıt veren bir hayvansever gruba götürdü. Bir süre sonra kedilerden 2'sinin öldüğü söylenen Ennur Tan, kedilerin ölüsü ile ameliyat edilen kediyi 2 bin 500 TL ödemediği için vermeyen gruptaki sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara yanıt veren grubun sorumlularından Nathalie Hendriks (41), kedilerin götürdükleri özel veterinerde öldüğünü, kendilerinin bir şey yapmadığını söyledi. Diğer kedinin tedavisi bittikten sonra Tan'a verilebileceğini aktaran Hendriks, 3 kedi için 10 bin lira bağış toplandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Üniversite öğrencisi Ennur Tan, sokakta bulduğu 3 hasta kediyi tedavi ettirmek istedi. Maddi imkanı olmadığı için de 4 Haziran günü, Hollandalı yerleşik yabancıların kurduğu öğrenilen 'Alanya Arga Hayvan Kurtarma Grubu'ndan yardım istedi. Yardım talebine olumlu yanıt alınca da 3 kediyi, 7 Haziran günü götürüp, teslim etti. Ancak 12 Haziran günü, Tan'a kedilerden birinin ameliyat edildiği, diğer 2'sinin ise enfeksiyon nedeniyle öldüğü söylendi. Ennur Tan da ölen kediler ile hayatta kalan kedinin kendisine verilmesini istedi. Bu sefer de 2 bin 500 lira ödemesi halinde kedileri alabileceği bildirildi. Tan, grup sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

'İYİLEŞİYORLAR' DERKEN ÖLDÜKLERİNİ ÖĞRENDİ

Ennur Tan, kedilerin sadece gözlerinde problem bulunduğunu, genel durumlarının iyi olduğunu öne sürerek, "Hayvanlara elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Bazen imkanım oluyor bazen olmuyor. İki senedir baktığım bir kedim vardı, bir de 9 aydır baktığım bir kedim vardı. Bir kedi daha buldum sokakta. Üç kedi için 4 Haziran'da bu grupla iletişime geçtim. Kedileri getirmemi söylediler, götürdüm. Birinin ameliyatını gerçekleştirdiklerini, 2 hafta sonra alabileceğimi ve bir sorun olmadığını söylediler. Diğer 2 kedimin ise enfeksiyonu olduğunu söylediler. Bu zaten bildiğim bir şeydi ama genel durumları gayet iyiydi. 4-5 gün sonra 2 kedimin aynı anda öldüğü iletildi. Deliye döndüm. Ölülerini istedim ama kesin bir dille veremeyeceklerini söylediler. Diğer kedimi istiyorum, onun için de para istiyorlar. Bu 3 kedi için yardımseverlerden 10 bin lira toplandı. Şimdi benden para istiyorlar. Bu da şikayetçi olacağımı söyledikten sonra gerçekleşti. Kedilerime ne oldu öğrenmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım" diye konuştu.

'MASUMLARIN ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLAR'

Kedileri sokakta bulup beslediğini ve geçici yuvaya verdiğini söyleyen Tan, bu grubun daha sonra yasal olmadığını öğrendiğini öne sürdü. Tan, "Bunlar zaten yasal değiller, araştırdım. Grup sadece hayvanları kurtarmak için bir sürü bağış topluyor. Kendileri villalarda, lüks evlerde oturuyorlar. Arabaları var bir sürü. Bizim gibi çaresiz insanların çaresizliklerini, masumları kullanıyorlar. Onların üzerinden para kazanıyorlar ve ben de buna 'dur' demek istiyorum" dedi.

'PARA KARŞILIĞINDA VEREBİLECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR'

Maddi durumu iyi olmadığı için ilk kez beslediği hayvanları böyle bir gruba götürdüğünü belirten Tan, şunları kaydetti:

"Kesin bir dille kedimi para karşılığında verebileceklerini söylüyorlar. Sanki ceplerinden harcamış gibi. Yasal olmayan bu grup hakkında suç duyurusunda bulundum. Dolandırıcılık, mala zarar verme, hayvan hakları kanunu ihlali olarak suç duyurusunda bulundum. Haklarını (kedilerin) savunacağım, benim onlara boynumun borcu. CİMER'e de başvurdum. Sürekli araştırıyorum, avukatlarla da görüşüyorum. Yalnız değilim ve herkesin de desteğini bekliyorum."

'BİZ HİÇBİR ŞEY YAPMADIK'

Ennur Tan'ın iddialarına Alanya Arga Hayvan Kurtarma Grubu sorumlularından Nathalie Hendriks (41) yanıt verdi. Kediler kendilerine getirildiğinde durumlarının kötü olduğunu söyleyen Hendriks, tedavi için anlaşmalı oldukları veterinere götürdüklerini anlattı. Nathalie Hendriks, "Birkaç gün sonra burada kaldılar. Sonra kötü oldular. Alıp akşam akşam veterinere götürdük. İlaç verdiler, akşam kaldılar. Sabah gittik 'kedileriniz öldü' dediler. Biz hiçbir şey yapmadık" dedi.

'KEDİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR'

Kedileri özel bir yerde gömdüklerini kaydeden Nathalie Hendriks, diğer kedinin ise tedavisinin devam ettiğini ve bu nedenle Ennur Tan'a vermediklerini söyledi. Tedavisi bitmeden kediyi alması halinde masrafları ödemesini istediklerini kaydeden Hendriks, "Kedimiz hala burada. İlk geldiğinde gözü şişti. Onun ameliyatını yaptırdık, kısırlaştırdık. Kendisine de söyledik. Kedi bize gelince bizim sorumluluğumuzda. Burada o kadar kedi var ki. Bu 3 kediye bakamasak niye alalım ki? Şimdi kedinin tedavisi devam ediyor. Pazartesi günü tekrar kontrole gidecek. Tam iyileşince verebiliriz" diye konuştu.

'40 BİN LİRA BORCUMUZ VAR'

3 kedi için 10 bin lira bağış toplandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hendriks, 40 bin lira borçları olduğunu, kedi ve köpeklere mama bile zor bulduklarını anlattı. Parayla çalışmadıklarını, sadece bağış kabul ettiklerini vurgulayan Nathalie Hendriks, amaçlarının hayvanların iyileşmesi ve sahiplerine teslim edilmesi olduğuna işaret etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANTALYA Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden - Son Dakika

Son Dakika

Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti         
00:31
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu         
00:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı         
00:19
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu 4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu         
23:54
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim         
23:54
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti         
23:49
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu         
23:47
Aleyna Tilki, hakkında çıkan Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi         
23:38
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu         
23:37
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti         
23:33
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı         
22:58
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme         
22:56
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü 60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü         
22:29
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu         
22:27
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı         
22:19
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir         
22:16
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti         
22:10
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık         
22:06
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı         
21:32
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi         
21:09
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 00:52:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Tedavi için teslim ettiği 3 kedisinden 2'si öldü, suç duyurusunda bulundu - Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]