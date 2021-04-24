ANTALYA TEK KOLLU MÜZİSYEN, PANDEMİDE MORAL VERİYOR - Son Dakika

ANTALYA TEK KOLLU MÜZİSYEN, PANDEMİDE MORAL VERİYOR

24.04.2021 10:21

Antalya'da, sol kolunu küçük yaşlarda kaybeden ve engelini müzik sevgisiyle aşan Tahsin Felek (64), 15 yıldır akordeonuyla sokak müzisyenliği yaparak kentin simge isimlerinden biri oldu.

Antalya'da, sol kolunu küçük yaşlarda kaybeden ve engelini müzik sevgisiyle aşan Tahsin Felek (64), 15 yıldır akordeonuyla sokak müzisyenliği yaparak kentin simge isimlerinden biri oldu. Tarihi Kalekapısı'nda çiçeklerle süsleyip, Türkçe ve İngilizce 'Antalya'ya hoş geldiniz' yazısı bulunan akordeonuyla şarkılarını seslendiren Felek, pandemi sürecinde nağmeleriyle insanlara moral veriyor.

Ordu'da 11 yaşındayken meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek sol kolunu kıran ve yanlış tedavi sonucu kangrenleşen kolu omzundan kesilen Tahsin Felek, o günden sonra evine kapalı bir çocukluk yaşadı. Çocukluğunda başkalarıyla konuşmayı istemeyen sosyal hayattan kopan Felek'in içine kapanık yaşamı, ablasının aldığı oyuncak piyano ile değişti. Sağ eli ile piyanonun tuşlarına basarak notaları öğrenmeye başlayan Felek, piyanonun ardından kendisine alınan akordeon ve bağlamayı çalmayı öğrendi. 15 YILDIR AKORDEONUYLA SOKAK MÜZİSYENLİĞİ YAPIYOR

Engelli birey olmanın sosyal yaşamdaki zorluklarını müzik sevgisiyle aşan Felek, evinin yakınlarında mini konserler vererek zaman geçirdi. Şiir ve resme ilgi duyan Felek, yaptığı resimlerden sergi de açtı. Antalya'ya yerleştikten sonra sokak müzisyenliği yapmaya karar veren Felek, her yıl milyonlarca turistin gezdiği tarihi Kalekapısı'nda 15 yıldır akordeonuyla müzik ziyafeti sunuyor. Karadeniz'in yöresel kıyafetlerini giyerek çiçeklerle süslediği akordeonu ile sokak müzisyenliği yapan Felek, renkli kişiliğiyle de Antalyalıların ve kenti ziyarete gelen turistlerin hafızasında yer aldı.

KENTİN SİMGE İSİMLERİNDEN

Zamanla kentin simge isimlerinden biri olan Felek, öğrendiği İngilizce ile turistlerle sohbet edip, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmemesiyle gönüllerde taht kurdu. Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı günlerde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında akordeonuyla müzik yapan Felek, yoldan geçenlere şarkılarıyla moral veriyor. Kendisine yöneltilen istek şarkıları akordeonuyla çalıp, seslendiren Felek, hayata küsmeden sanatıyla engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor. NEŞELİ ŞARKILARLA MORAL VERİYOR

Sokak müzisyenliği yaparak insanlarla arasında güzel bir bağ oluştuğunu anlatan Felek, şunları söyledi:

"15 yıldır sokak müzisyenliği yapıyorum. Küçük yaşta ağaçtan düşme nedeniyle sol kolumu kaybettim. Sonra hayata daha sıkı bağlanmam lazımdı. Müziğe, resme yöneldim. Akordeon çalarak hayatıma devam ediyorum. Pandemi herkes gibi beni de üzüyor. İnsanların koronavirüse duyarsızlığı beni üzüyor. İnsanlar bazı kurallara daha sıkı uymalı. Pandemi döneminde insanların morali bozuk, onlara şarkılarımla yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da bazı zamanlar benden şarkı istiyor. Ben de neşeli şarkılar seslendirerek onlara moral vermeye çalışıyorum. Müziğimi yaparak insanlarla güzel diyalog kuruyorum. Antalya'da sembol haline geldim. İnsanların benden şarkı istemesi, sohbet etmesi, fotoğraf çektirmesi çok hoşuma gidiyor. Sanatımla insanlarla diyalog kurmamın parayla ilgisi yok. Antalya'ya gelip beni gören turistler, fotoğrafımı çekenler, sonraki gelişlerinden yine buraya uğrayıp, benimle sohbet ediyor. Sevilmek sayılmak beni çok mutlu ediyor."

İLK GÖREN ENGELLİ OLDUĞUNU FARKETMİYOR

Akordeon çalarken kolunu kapattığı için ilk bakışta engelli olduğunun fark edilmediğini dile getiren Felek, kendisine acınmasından hoşlanmadığını belirtti. Müziğiyle insanların hafızasında yer edinmek istediğini aktaran Felek, zaman zaman kendisine verilen paralarla günde 40 lira civarında kazandığını söyledi. Felek, sokak müzisyenliğini insanların sevgisini kazanmak için yaptığını aktardı.

ANTALYA TEK KOLLU MÜZİSYEN, PANDEMİDE MORAL VERİYOR
ANTALYA TEK KOLLU MÜZİSYEN, PANDEMİDE MORAL VERİYOR
ANTALYA TEK KOLLU MÜZİSYEN, PANDEMİDE MORAL VERİYOR
ANTALYA TEK KOLLU MÜZİSYEN, PANDEMİDE MORAL VERİYOR

Antalya, Engelli, Pandemi, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA TEK KOLLU MÜZİSYEN, PANDEMİDE MORAL VERİYOR - Son Dakika


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