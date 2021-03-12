ANTALYA Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu

İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı Antalya'nın farklı noktalarında aynı anda İstiklal Marşı seslendirilerek anıldı. İl genelinde 1727 okulda 250 bini aşkın öğrenci ve öğretmene devriye gezen polisler, adliyedeki sanıklar, belediyedeki zabıtalar, kavşaktaki senfoni orkestrası da eşlik etti.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle il genelinde tüm okullarda saat 12.00'de İstiklal Marşı okundu. 'Antalya tek nefes' sloganıyla il genelinde 1727 okulda, koronavirüs nedeniyle kısıtlama dışında eğitim- öğretime devam eden toplam 235 bin 711 öğrenci ve 25 bin öğretmenin katıldığı etkinliğe, birçok kamu kurum ve kuruluşuyla vatandaşlar da destek verdi. Meryem- Mustafa Ege Ortaokulu'ndaki törende Vali Ersin Yazıcı, protokol üyeleri ve öğrenciler saatler 12.00'yi gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okudu. Vali Yazıcı, "Şu anda bütün Antalya'da saat 12.00 itibarıyla tüm okullarımızda kamu kurum ve kuruluşlarımızda hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. İstiklal Marşımızın önemini ehemmiyetini tüm dünyaya duyurmak adına şehrimizin gösterdiği hassasiyeti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün organizasyonunda hep birlikte gerçekleştirdik. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

KAVŞAKTA SENFONİ ORKESTRASI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin araçlarında da İstiklal Marşı seslendirildi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası kentin en işlek kavşağında İstiklal Marşı'nı canlı çaldı. Antalyaspor Kavşağı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplanan orkestra, saat 12.00'da İstiklal Marşı'nı enstrümantal olarak seslendirdi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın performansına kavşakta duran bazı otomobillerde klaksonlarıyla destek verdi.

POLİS EKİPLERİ SELAM DURDU

Şehirde devriye gezen polis araçlarının hoparlöründen marşımız çalınırken, görevli polisler de selam durarak İstiklal Marşı'na seslendirdi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde marşımızı seslendirirken, vatandaşlar eşlik etti, turistler de ilgiyle izledi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Deniz Polisi, Yat Limanı'nda İstiklal Marşı okudu. Şehit Emniyet Müdürü Uğur Gökcan botu ve deniz polisi botu ile saygı duruşunda bulunan polislere İstiklal Marşı okunurken, tekne sahipleri de eşlik etti.

SANIK, POLİS VE AVUKAT

Antalya Adalet Sarayı'nda, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saatler 12.00'yi gösterdiğinde adliye koridorlarındaki hoparlörden İstiklal Marşı çalındı. Marşın çalınmasıyla birlikte adliyede adeta hayat durdu. Ayağa kalkan sanık, tanık, polis ve avukatlar ile tüm adliye personeli hep bir ağızdan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Antalya'daki belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarında da saatler 12.00'yi gösterdiğinde bütün personel hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Çevredeki evlerde oturanlar da balkonlarından eşlik etti.