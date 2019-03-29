Son Dakika Haberleri: Antalya, Tekvandoda İki Avrupa Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

Antalya, Tekvandoda İki Avrupa Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak

58 dakika önce

14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası ile 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.

Antalya, Tekvandoda İki Avrupa Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak, System.String[]
14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası ile 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası 2- 4 Nisan'da Kemer Spor Salonu'nda, 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası 6 Nisan'da Kemer ilçesindeki Limak Limra Oteli plajında düzenlenecek.

26 ülkeden 541 sporcunun kayıt yaptırdığı 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'na son Avrupa şampiyonu unvanıyla katılacak olan Türkiye, 53 sporcusuyla bu unvanını korumaya çalışacak.

İlk kez düzenlenecek Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası'nda ise sporcular, plaj üzerine yerleştirilecek platformda gerçekleştirilecek müsabakalarda madalya mücadelesi verecek.

Teknik kırış müsabakaları ise görsel şölene dönüşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:15 Kaynak: AA

Spor
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