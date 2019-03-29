Antalya, Tekvandoda İki Avrupa Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak
58 dakika önce
14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası ile 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.
14. Avrupa
Tekvando Poomse Şampiyonası ile 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası, Antalya
'da yapılacak. Türkiye
Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası 2- 4 Nisan
'da Kemer
Spor Salonu'nda, 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası 6 Nisan'da Kemer ilçesindeki Limak
Limra Oteli plajında düzenlenecek.
26 ülkeden 541 sporcunun kayıt yaptırdığı 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'na son Avrupa şampiyonu unvanıyla katılacak olan Türkiye, 53 sporcusuyla bu unvanını korumaya çalışacak.
İlk kez düzenlenecek Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası'nda ise sporcular, plaj üzerine yerleştirilecek platformda gerçekleştirilecek müsabakalarda madalya mücadelesi verecek.
Teknik kırış müsabakaları ise görsel şölene dönüşecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:15 Kaynak: AA
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