ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün - Son Dakika

ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün

6 saat önce

Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğünKoronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklardan dolayı mart ve nisanda düğününü erteleyen çiftlerin temmuz ile ağustos ayını tercih etmesinden dolayı, açılacağı tarih henüz belli olmayan salonlarda bu iki ay günde iki düğün yapılması planlanıyor.

Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün

Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklardan dolayı mart ve nisanda düğününü erteleyen çiftlerin temmuz ile ağustos ayını tercih etmesinden dolayı, açılacağı tarih henüz belli olmayan salonlarda bu iki ay günde iki düğün yapılması planlanıyor.

Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin kafasında soru işareti oluşturdu. Düğününü ileri tarihe erteleyenlerin tarih konusunda yaşanan belirsizlik, iptal edenlerin de ödedikleri kapora ücreti nedeniyle endişeli bekleyişi sürüyor.

Koronavirüs nedeniyle düğün salonlarının kapalı olmasına rağmen bu yıl evlilik ya da özel gün için salon kiralamayı düşünenler temmuz ayından itibaren 1 yıllık süreci kapsayan tarihe rezervasyon yaptırmaya başladı. Virüs salgını nedeniyle düğününü erteleyenlerin temmuz ve ağustos ayına gerçekleştirdiği rezervasyon nedeniyle, açılacağı tarih belli olmasa da düğün salonlarında bu aylarda aşırı yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, Türkiye genelinde 21 bin civarında düğün salonu, Antalya'da da 116 düğün salonunun yanı sıra 240 organizasyon firması bulunduğunu anlattı. Koronavirüs nedeniyle nisan, mayıs, haziran aylarındaki düğünlerinin iptal edildiğini aktaran Ay, iptallerden dolayı bazı çiftlere kapora ücretinin geri ödendiğini bazılarının da ileri tarihlere ertelendiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle düğün salonu işletmecilerinin zor durumda olduğunu dile getiren Ay, "Zor süreçten geçiyoruz esnafımız mağdur durumda. Esnafımızın çek, senet, takas ödemesi durdurulmalı. Kira ödemelerinde yardım istiyoruz. Düğünler için temmuz, ağustos ayına yeni kayıt alamıyoruz. Kapalı olduğumuz 3 aylık dönemi 2 aya sığdırmaya çalışıyoruz. Temmuz ve ağustosta bazı salonlarda gündüz ve akşam olmak üzere günde iki düğün rezervasyonu yapılıyor. Eylül, ayı biraz daha boş. Düğünü ertelemek isteyen vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmadan istedikleri tarihe erteleme yapmaya çalışıyoruz. İptal edenlerin de kapora ücretini ödüyoruz" diye konuştu.

Antalya'da bir düğün salonu işletmecisi İlyas Can ise salgın nedeniyle mart, nisan, mayıs ayları için salonunda yaklaşık 72 düğünün iptal edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini söyledi. Haziran ayına rezervasyon yapmadıklarını anlatan Can, virüs nedeniyle ertelenen ya da daha önce alınan kayıtlar nedeniyle temmuz ayında salonunda günde 2 düğün yapılmasının planlandığını, salon fiyatlarının da aynı olduğunu belirtti.

ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:00 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi         
19:31
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:29
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi         
18:44
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti         
17:44
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 21:15:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]