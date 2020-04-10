ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün - Son Dakika

Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün

Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklardan dolayı mart ve nisanda düğününü erteleyen çiftlerin temmuz ile ağustos ayını tercih etmesinden dolayı, açılacağı tarih henüz belli olmayan salonlarda bu iki ay günde iki düğün yapılması planlanıyor.

Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin kafasında soru işareti oluşturdu. Düğününü ileri tarihe erteleyenlerin tarih konusunda yaşanan belirsizlik, iptal edenlerin de ödedikleri kapora ücreti nedeniyle endişeli bekleyişi sürüyor.

Koronavirüs nedeniyle düğün salonlarının kapalı olmasına rağmen bu yıl evlilik ya da özel gün için salon kiralamayı düşünenler temmuz ayından itibaren 1 yıllık süreci kapsayan tarihe rezervasyon yaptırmaya başladı. Virüs salgını nedeniyle düğününü erteleyenlerin temmuz ve ağustos ayına gerçekleştirdiği rezervasyon nedeniyle, açılacağı tarih belli olmasa da düğün salonlarında bu aylarda aşırı yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, Türkiye genelinde 21 bin civarında düğün salonu, Antalya'da da 116 düğün salonunun yanı sıra 240 organizasyon firması bulunduğunu anlattı. Koronavirüs nedeniyle nisan, mayıs, haziran aylarındaki düğünlerinin iptal edildiğini aktaran Ay, iptallerden dolayı bazı çiftlere kapora ücretinin geri ödendiğini bazılarının da ileri tarihlere ertelendiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle düğün salonu işletmecilerinin zor durumda olduğunu dile getiren Ay, "Zor süreçten geçiyoruz esnafımız mağdur durumda. Esnafımızın çek, senet, takas ödemesi durdurulmalı. Kira ödemelerinde yardım istiyoruz. Düğünler için temmuz, ağustos ayına yeni kayıt alamıyoruz. Kapalı olduğumuz 3 aylık dönemi 2 aya sığdırmaya çalışıyoruz. Temmuz ve ağustosta bazı salonlarda gündüz ve akşam olmak üzere günde iki düğün rezervasyonu yapılıyor. Eylül, ayı biraz daha boş. Düğünü ertelemek isteyen vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmadan istedikleri tarihe erteleme yapmaya çalışıyoruz. İptal edenlerin de kapora ücretini ödüyoruz" diye konuştu.

Antalya'da bir düğün salonu işletmecisi İlyas Can ise salgın nedeniyle mart, nisan, mayıs ayları için salonunda yaklaşık 72 düğünün iptal edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini söyledi. Haziran ayına rezervasyon yapmadıklarını anlatan Can, virüs nedeniyle ertelenen ya da daha önce alınan kayıtlar nedeniyle temmuz ayında salonunda günde 2 düğün yapılmasının planlandığını, salon fiyatlarının da aynı olduğunu belirtti.