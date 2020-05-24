ANTALYA 'TERAS KORT'TA ŞAMPİYONLUK İÇİN RAKET SALLIYORLAR - Son Dakika

ANTALYA 'TERAS KORT'TA ŞAMPİYONLUK İÇİN RAKET SALLIYORLAR

Teniste Serena Williams'ı örnek alan 13 yaşındaki Melisa ile Maria Sharapova gibi başarı kazanmak isteyen 9 yaşındaki kardeşi Yasemin Platin, koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamadıkları için apartman çatısını korta dönüştüren babası Mustafa Pilatin'in hazırladığı düzenekle antrenman yapıyor.

Teniste Serena Williams'ı örnek alan 13 yaşındaki Melisa ile Maria Sharapova gibi başarı kazanmak isteyen 9 yaşındaki kardeşi Yasemin Platin, koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamadıkları için apartman çatısını korta dönüştüren babası Mustafa Pilatin'in hazırladığı düzenekle antrenman yapıyor. Tenis topunu lastik ipe bağlayıp raketle atış yapan kardeşler, güneş paneli, baca direği ve antenlerin arasında şampiyonaya hazırlanıyor.

Antalya da yaşayan Melisa ile Yasemin Platin kardeşler, ailesinin yönlendirmesiyle spora başladı. Cimnastik, basketbol oynayan Melisa, başka branşta spor yapmak isteyince babası Mustafa Platin eğitimi mesai saatlerinin dışında kalacak zamana göre branş seçimi yaparak kızını tenis kursuna yazdırdı. 3 yıl önce iki kardeş babalarının yönlendirmesiyle başladığı Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tenis eğitimi kursunda antrenör Çağlar Özkan yönetiminde çalışmalara başladı. Kısa sürede farklı turnuvada yaş gruplarında birincilikler kazanan iki kardeş, başarılarıyla ailesini gururlandırdı.

KIZLARI İÇİN TERASI KORTA DÖNÜŞTÜRDÜ

Farklı illerde düzenlenen turnuvalarda 5 birincilik elde eden Melisa ile Türkiye Kış Kupası şampiyonu Yasemin, koronavirüs nedeniyle spor alanlarının kapanmasıyla antrenmanlara ara vermek zorunda kaldı. Antrenör eşliğinde uzaktan eğitimle tenis çalışmalarına devam eden Yağmur ve Melisa kardeşler, babalarının desteğiyle oturdukları 6 katlı apartmanın terasını tenis kortuna dönüştürdü. Güneş panelleri, anten ve baca direkleri arasında antrenman yapan iki kardeş için baba Mustafa Platin tenis topuna delik açıp lastik ip bağladı. İpi de taşa bağlayıp yere sabitleyen baba Pilatin, kızlarının raketle atış yapabilmesine olanak sağladı.

LASTİK İP İLE FIRÇA SAPI KULLANDI

Raketleriyle topa vurarak atış yapan kardeşler, topa falso verme çalışması için de boya fırçası sapını kullanıyor. Beton zemine sabitledikleri fırça sapına topu geçirip, raketle vuran kardeşler topa yön verme kabiliyetini geliştiriyor. Babalarının evdeki eşyalarla antrenman gereçleri yaptığı kardeşler, cimnastikte kullanılan atlama ipine bağlayıp oluşan düğümü savurarak da servis atışı çalışması yapıyor. İki kardeş koşu ve ısınma hareketlerini de çatıdaki anten ve klima motorları arasında yapıyor. Renkli kapaklardan istasyon oluşturan kardeşler formda kalıyor.

SABAH, AKŞAM ÇİFTE ANTRENMAN

Koronavirüs sürecinde çocuklara yönelik dışarı çıkma kısıtlaması ve spor alanlarının kullanımının yasaklanması nedeniyle evde kalan kızlarının performansını koruması için evdeki gereçleri kullanarak tenis antrenmanı yapmasına çaba gösterdiğini anlatan Mustafa Pilatin, "Kızlarımın tenisteki formunu kaybetmemesi için çözüm bulmaya çalıştık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için alanım sınırlı olunca oturduğumuz apartmanın terasını değerlendirmeye karar verdik. Tenis topuna delik açıp lastik ip aracılığıyla vuruş çalışması yapmaları için düzenek kurdum. Servis atışları için ipe düğüm attım. Raketle vuruş sırasında topu döndürme hareketi için boya fırçası sapı kullandık. Kızlarım çatıda bunlarla çalışarak formunu koruyor. Sabah ve akşam antrenman yapıyor. Kızlarım koronavirüs sürecini en az performans kaybıyla geçirmeleri için çatıda antrenman yapıyorlar" diye konuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN RAKET SALLIYOR

Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda oldukları günleri tenis oynayarak geçirdikleri için kendini şanslı hissettiğini anlatan Melisa, "Teniste formdan düşmemek için babam çatıda tenis oynayabileceğimiz düzenek oluşturdu. İp lastikli topla antrenman yapıyoruz. Koronavirüs sonrası yarışmalara katılıp şampiyonluk kazanmak, ilerleyen yıllarda da dünya birincisi olmak istiyorum. Teniste idolüm Serena Williams, onun gibi başarılı olmak istiyorum" dedi.

MİLLİ TAKIMI HEDEFLİYOR

Çok sayıda turnuvada yaş gruplarında birincilik elde eden, 2 yıl önce de Türkiye şampiyonu unvanını kazanan Yasemin ise çatıda ablasıyla antrenman yaparak formda kaldıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle evde kaldıkları günleri hem spor yaparak hem de eğlenerek geçirdiğinden bahseden Yasemin, babasının oluşturduğu düzenekte lastikli topa raketle vurarak, sıkıntı ve stres attığını söyledi. Milli takıma seçilerek, uzun yıllar Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi istediğini dile getiren Yasemin, Maria Sharapova'yı örnek aldığını söyledi.

ANTALYA 'TERAS KORT'TA ŞAMPİYONLUK İÇİN RAKET SALLIYORLAR

Maria Sharapova, Koronavirüs, Antalya, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 09:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 'TERAS KORT'TA ŞAMPİYONLUK İÇİN RAKET SALLIYORLAR - Son Dakika

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