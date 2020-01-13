Antalya terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı - Son Dakika

Antalya terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

6 saat önce

Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında kaçak avcılar tarafından vurulmuş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında kaçak avcılar tarafından vurulmuş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Manavgat Side Özel Eğitim Merkez Komutanlığı'nda askerlik görevini tamamlayarak terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak, ağabeyiyle Manavgat Şelalesi'ne ziyaret için gelirken, yaralı bir kuşun yol kenarına düştüğünü gördü. Kuşun yaralı bir kızıl şahin olduğunu fark eden Abdulkadir Özbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği'ni arayarak bilgi verdi.

Kanatlarından yaralı haldeki kuşu bulan Abdulkadir Özbak, "Abimle beraber Manavgat Şelalesi'ni gezmeye geliyorduk. Tarlanın yanına kuşun düştüğünü gördük. Yanına gittik, baktık, şahin. Kanatları yaralı uçamıyor. Tedavisi için yetkililere teslim edeceğiz" dedi.

Köprülü Kanyon Milli Parkı Şefliği yetkilerine teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. Diğer taraftan aynı bölgeden bugün sabah saatlerinde yaralı bir şahinin daha Köprülü

Kanyon Milli Parklar yetkililerine getirilip teslim edildiği ve şahinlerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi.

Antalya terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mauricio Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi görünüyor
Adıyaman'da 'kırmızı listede' yer alan sırtlan görüntülendi Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
23:38 Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi - Son Dakika
23:36 PENDİK'TE SOBADAN ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI - Son Dakika
23:28 Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:26 "Denizli Yılı" logosunu vatandaşlar belirleyecek - Son Dakika
23:18 Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 23:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]