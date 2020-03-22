ANTALYA Terminale biletsiz yolcu alınmadı - Son Dakika
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ANTALYA Terminale biletsiz yolcu alınmadı

6 saat önce

Terminale biletsiz yolcu alınmadıKORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında Antalya Otobüs Terminali'ne bileti olmayan kişilerin girişi engellendi.

Terminale biletsiz yolcu alınmadı

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında Antalya Otobüs Terminali'ne bileti olmayan kişilerin girişi engellendi.

Otogarlarda asker uğurlama törenleri sırasında çekilen görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı asker uğurlama törenlerine geçici süreyle yasak getirdi. Yasağın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Terminalin araç girişinde bekleyen polis ekipleri, gelen tüm araçları durdurdu. Durdurulan araçlardaki kişilere asker uğurlaması için gelip gelmedikleri soruldu.

Terminal içerisinde bulunan kapı girişi ise demir bariyerlerle kapatıldı. Otobüslerin bulunduğu peronlara geçmek isteyen kişiler güvenlik görevlileri tarafından engellendi. İçeri girmek isteyenlere yolculuk için biletleri olup olmadığı soruldu. Biletleri olmayan veya yakınını yolcu etmek için gelen kişiler içeriye alınmadı.

ANTALYA Terminale biletsiz yolcu alınmadı

İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:14 Kaynak: DHA

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