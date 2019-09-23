Antalya thomas cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (3)

'NE OLACAĞINI BİLMEK İSTİYORUZ'

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasını açıklayarak tasfiye sürecine başladıklarını duyurması Kemer'de tatil yapan İngiliz turistleri endişelendirdi. İngiliz Sandra Bromberg, Biz bilmeden geldik, şimdi buradayız. Ne olacağı hakkında bilgimiz yok. Bizim de beklentilerimiz var sonuçta. Tatilimizi ödedik. Ne olacağını bilmek istiyoruz ki bu da bizim en doğal hakkımız. Ama şimdilik buradayız, bakacağız. Cumartesi günü akşama kadar tatilimiz vardı normalde dedi.

'NE OLACAĞINI BİLMEK BİZİM HAKKIMIZ'

Ailesiyle tatile gelen İngiliz Clarie Keoch, Bize herhangi bir bilgi verilmedi o yüzden endişeliyiz. Ne olacağını bilmek istiyoruz. Bize birilerinin dönüş yaparak her şeyin iyi olduğunu, dönüşte bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylemelerini istiyoruz. Çocuklarımızın okulu açılacak. Ne olacağını bilmek bizim hakkımız diye konuştu.

'TATİLİMİZİN TADINI ÇIKARTMAK İSTİYORUZ'

Eşi ve iki çocuğuyla tatile gelen İngiliz Darien Keoch, şöyle dedi

Sabah resepsiyona gittik ve rehberimizi bulamadık. İki çocuğumuz var ve paniklemiş haldeyiz. Ne olacağını bilmiyoruz. Kapıyı kapatıyorlar ama ne olacağını bilmiyoruz. İki, üç defa ulaşmaya çalıştık ama netice alamadık. Şu anda tatilimizden memnunuz. Otelle ilgili bir sıkıntımız yok. Çok misafirperverler ama pazar günü evimize nasıl gideceğimizi de bilmek istiyoruz. Biz otel ödememizi 2 bin 500 pound olarak yaptık. Her şey içerisinde olarak ödedik. Tek temennimiz otelin bizi dışarı atmaması. Pazara kadar tatilimizin tadını çıkartmak istiyoruz. Otelle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Sabah resepsiyona gittiğimde bilgi almak istedim ama elbette onların da haberleri yoktu. Beklememizi söylediler ve haber gelir gelmez bilgi vereceklerini söylediler. Seneye kesinlikle yüzde 100 tekrar geleceğiz tatil için. Son 2 yıldır zaten tatil için geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz. Antalya fantastik bir yer.