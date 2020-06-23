Antalya Ticaret Borsası 100. yılını kutluyor - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası 100. yılını kutluyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarımda alışkın olunan üretim dışında daha fazla ekonomik değer oluşturacak yeni uygulamaların denenmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarımda alışkın olunan üretim dışında daha fazla ekonomik değer oluşturacak yeni uygulamaların denenmesi gerektiğini belirtti.

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ATB'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Çandır ve ATB Meclis Üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Meydandaki törenin ardından, Borsa binasında meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl geniş katılımlı bir program düzenlemeyi planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Mücadele Dönemi'nin başlarında 45 tüccarın bir araya gelerek siyasi ve askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiği düşüncesiyle Borsanın temelini attıklarını aktaran Çandır, 1920'den bugüne kadar milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için Borsada görev yapan herkese teşekkür etti.

Bir asırlık sürede tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata ve inşaattan ulaşıma kadar Antalya'yı ilgilendiren tüm konularda Borsanın üzerine düşeni yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren Çandır, şunları söyledi:

"Borsamız, kurulduğu günden bugüne değin kentimizde üretilen tarımsal ürünlerin piyasaya arz edilmesi, fiyatlarının belirlenmesi, güvenli ticaretinin sağlanması, tescilinin gerçekleştirilmesi ile ilan edilen fiyatların duyurulmasında ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde görev aldı. Önümüzdeki dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörünü geliştirecek, sanayimizi güçlendirecek, ticaretimizi çağa adapte edecek, tarımda da alışkın olduğumuz üretim dışında daha fazla ekonomik değer yaratacak yeni uygulamaları denemeliyiz."

ATB'nin son 15 yılda ana faaliyeti olan tescil işlemlerinin yanı sıra projeci bir kimlik kazandığına işaret eden Çandır, ticaretin artması için yetiştiriciliğin geliştirilmesine, verim kayıplarının önlenmesine ve kalitenin yükseltilmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Çandır, bundan sonra da kentin ve ülkenin tarımsal üretim ve ticaretini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından "ATB 100. yıl videosu" izlendi ve pasta kesildi.

Ali Çandır, Antalya, Çandır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya Ticaret Borsası 100. yılını kutluyor - Son Dakika Ekonomi

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