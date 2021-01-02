Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal Endeksini açıkladı - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal Endeksini açıkladı

02.01.2021 12:04
Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal Endeksini açıkladı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Aralık ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Aralık ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Açıklamada, Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri yer aldı.

Miktar azaldı fiyat arttı

Domates miktar endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 5.13, yıllıkta ise yüzde 46.56 azaldı. Sebze miktar endeksi aylık yüzde 8.12 artarken, bir önceki yıla göre yüzde 36.07 azaldı. Meyve miktar endeksi ise Kasım ayına göre yüzde 5.24 artarken, bir önceki yıla göre yüzde 36.95 azaldı. Domates fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre 13.55 azalırken, bir önceki yıla göre yüzde 16.04 arttı. Sebze fiyat endeksi aylık yüzde 0.98, yıllık ise yüzde 36.08 arttı. Meyvede ise fiyat endeksi aylık yüzde 8.44 artarken, yıllık yüzde 59.58 arttı.

Son 5 yılın rekorları kırılıyor

Hal Endeksi'ne göre, domates miktar endeksinde son 5 yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 46.56 azalışla ve fiyatta ise ikinci en yüksek değer olan yüzde 16.04 artışla 2020 yılında gerçekleşti. Sebze miktar ve fiyat endekslerinde son 5 yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişimler, miktarda yüzde 36.07 azalışla ve fiyatta ise yüzde 36.08 artışla 2020 yılında gerçekleşti. Meyve miktar ve fiyat endekslerinde son 5 yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişimler miktarda yüzde 36.95 azalışla ve fiyatta yüzde 59.58 artışla 2020 yılında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 5.13 azalış gösterirken, geçen yılın Aralık ayındaki yüzde 8.77 azalıştan daha düşük bir azalış gösterdi. İşlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 13.55 azaldı. Endekse göre, Mayıs ayından beri devam eden aylık artış eğilimi, Kasım ayından sonra Aralık ayında da düşmeye devam etti. Aylık değişimde, geçen yılın Kasım ve Aralık aylarından daha düşük bir seyir yaşandı.

Antalya hallerinde işlem gören domatesin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık değişimleri Mart, Mayıs ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise daha dalgalı bir seyir gösterdi. Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 8.12 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 0.98 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören sebzenin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık değişimleri Mart, Mayıs, Ağustos ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise yılın 7 ayında dalgalı bir seyir gösterdi. Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 5.24 artış gösterirken işlem fiyat endeksi ise yüzde 8.44 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2019 ve 2020 yıllarındaki miktar endekslerinin aylık değişimleri Mart, Mayıs, Ağustos ve Ekim ayları hariç genellikle birbirine uyumlu seyretti. Fiyat endekslerinin aylık değişimleri ise yılın 7 ayında dalgalı bir seyir gösterdi. - ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal Endeksini açıkladı
Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal Endeksini açıkladı
Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal Endeksini açıkladı
Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal Endeksini açıkladı

Domates, Ticaret, Antalya, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya Ticaret Borsası Aralık ayı Hal Endeksini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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