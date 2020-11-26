Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır Açıklaması - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının hala niye sürdüğünü anlayamadıklarını bildirdi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, kasım meclis toplantısı Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'nin başkanlığında online olarak yapıldı.

Çandır, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiğini ifade etti.

Tarımın öneminin salgın döneminde hem dünyada hem de ülkede daha çok anlaşıldığını vurgulayan Çandır, şunları kaydetti:

"Antalya dış ticarette Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Tarımsal dış ticarette ise Antalya daha da gelişmiştir. Tarımsal ihracata katkısı olan, üreten tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Dış ticarette rekabeti diğer ülkelerle yapmalıyız. Ülkelerin siyasi ilişkileri ayrı, ticari ilişkileri ayrıdır. Rusya'nın uyguladığı domates kotası kabul edilemez. Kotanını niye sürdüğünü anlayabilmiş değiliz. Üyelerimiz talebi kotanın tamamen kaldırılması yönünde ve konuyu gerekli bakanlıkları ilettik."

Toplantıda, meclis üyeleri, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.