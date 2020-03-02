Antalya Ticaret Borsasından Garnizon Komutanı Polat'a İdlib ziyareti - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve beraberindeki heyet, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat'ı ziyaret etti.

Borsa'dan yapılan açıklamaya göre, Çandır, ziyarette yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki göstermek amacıyla 81 ille eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını anımsattı.

Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade eden Çandır, "İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya yönelik ortak tepkimizi gösterdik. Şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çandır, Polat'a şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Polat da ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Türk milletinin ve devletinin güçlü olduğunu belirten Polat, "Kahraman Türk askeri verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Devletini, milletini korumak için her zaman teyakkuzdadır. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum." dedi.