2018 yılından bugüne kadar yaşanan zorluklara rağmen çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getiren Çetin, "Yaptığımız projelerle ilçelerimize destek olduk, kentimize değer katan eserler kazandırdık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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