Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

01.10.2022 22:56
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komitelerinde ve meclis üyelerinde gerçekleşen seçimler, iki ekibin çekişmeli yarışı ile tamamlandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komitelerinde ve meclis üyelerinde gerçekleşen seçimler, iki ekibin çekişmeli yarışı ile tamamlandı.

ATSO'da yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Davut Çetin kırmızı liste ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar ise mavi liste ile yarıştı.

Seçimde kırmızı ve mavi renklerin dışında 16. Grup Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Meslek Komitesi'nde Hatice Öz, bağımsız meclis üyeliği adaylığı için "yeşil" renkli listeyle seçime girdi.

76 sandığın kurulduğu seçimlerde 49 meslek komitesini temsilen 283 komite üyesi ile 117 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Kepez İlçe Seçim Kurulu yetkililerince, oy sayımı tamamlandıktan sonra sonucu belli olan meslek komitelerinde kazanan grupların tarafları sevinç gösterisinde bulundu.

Öte yandan sandık sonuçlarının açıklanmasıyla her iki aday da seçimi kendisinin kazandığını iddia etti.

İlk aşamasında meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı ATSO'da, 3 günlük itiraz sürecinin ardından hafta içinde belirlenecek bir günde, ATSO'nun yeni başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB delegeleri ve disiplin kurulu belirlenecek.

YORUMLAR
500
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 00:13:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement