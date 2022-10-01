Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komite ve meclis üye seçimleri yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meslek komitelerinde ve meclis üyelerinde gerçekleşen seçimler, iki ekibin çekişmeli yarışı ile tamamlandı.

ATSO'da yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Davut Çetin kırmızı liste ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar ise mavi liste ile yarıştı.

Seçimde kırmızı ve mavi renklerin dışında 16. Grup Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Meslek Komitesi'nde Hatice Öz, bağımsız meclis üyeliği adaylığı için "yeşil" renkli listeyle seçime girdi.

76 sandığın kurulduğu seçimlerde 49 meslek komitesini temsilen 283 komite üyesi ile 117 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Kepez İlçe Seçim Kurulu yetkililerince, oy sayımı tamamlandıktan sonra sonucu belli olan meslek komitelerinde kazanan grupların tarafları sevinç gösterisinde bulundu.

Öte yandan sandık sonuçlarının açıklanmasıyla her iki aday da seçimi kendisinin kazandığını iddia etti.

İlk aşamasında meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı ATSO'da, 3 günlük itiraz sürecinin ardından hafta içinde belirlenecek bir günde, ATSO'nun yeni başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile TOBB delegeleri ve disiplin kurulu belirlenecek.