ANTALYA Tır'la çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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Tır'la çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdiANTALYA'nın Serik ilçesinde Tır'la çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Dağ (29) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
Tır'la çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
ANTALYA'nın Serik ilçesinde Tır'la çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Dağ (29) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisindeki bir firmaya ait deponun içinde meydana geldi. Ahmet Dağ'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Seyithan D.'nin (33) kullandığı 33 AA 297 plakalı Tır'la çarpıştı.
Kazada başında kask olmayan elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Dağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Dağ'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi
morguna konuldu. Seyithan D. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün Tır'ın dorsesine çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından depodakilerin hızla yardıma koştuğu görüldü.
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