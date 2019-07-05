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ANTALYA Tırnakçılıktan gözaltında

2 saat önce

Tırnakçılıktan gözaltındaAntalya'da bir işyerinde tırnakçılık yöntemi ile bin lira hırsızlık olayına karışan Ü.U isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Tırnakçılıktan gözaltında
Antalya'da bir işyerinde tırnakçılık yöntemi ile bin lira hırsızlık olayına karışan Ü.U isimli kadın, polis tarafından yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Ü.U, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Kabul etmeyince iftira attı" dedi.
Polisi alarma geçiren dolandırıcılık olayı Muratpaşa ilçesinde Şarampol Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Ü.U.'nun gerçekleştirdiğini tespit edip operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ü.U.'nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.
İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmeyince iftara attı" diye konuştu. Ü.U, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANTALYA Tırnakçılıktan gözaltında
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
Antalya, Polis, Güncel
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