ANTALYA Tişörtünü ayakkabısını çıkartıp, şelalenin döküldüğü yerden denize atladı

Tişörtünü ayakkabısını çıkartıp, şelalenin döküldüğü yerden denize atladı
ANTALYA'da tişörtünü ayakkabısını ve telefonunu çimlerin üzerine bırakıp, Düden Şelale'sinin denize döküldüğü alanda kayalıkların üzerinden denize atlayan Bektaş D. (29), şelalenin açığında balıkçılar tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen D., kıyıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Çağlayan
Mahallesi Lara Caddesi'nde, Düden Şelalesi
'nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre, Bektaş D., ayakkabısını ve tişörtünü çıkartıp seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen D., buradan denize atladı. D.'ın atladığını görenler, durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta D.?a ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu. Ekiplerin tanıkların ifadesi doğrultusunda başlattığı çalışmada, denizde Bektaş D.?a ulaşılamadı. Yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonrasında, Bektaş D.?ın, denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alanda kıyıya çıkartılan D., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Bektaş D.?ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.