Son Dakika Haberleri: Antalya Topçu Yüzbaşı Aker ve Silah Arkadaşları Kaş'ta Anıldı

Antalya Topçu Yüzbaşı Aker ve Silah Arkadaşları Kaş'ta Anıldı

1 saat önce

Dünyada ilk uçak gemisi batıran kahraman olarak tarihe geçen Antalyalı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, 9 Ocak 1917 tarihinde Yunanistan'ın Meis Adası önlerinde dünyanın ilk savaş gemisi Ben-my-Chree'yi batırışlarının 102. yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde anıldı.

Dünyada ilk uçak gemisi batıran kahraman olarak tarihe geçen Antalyalı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, 9 Ocak 1917 tarihinde Yunanistan'ın Meis Adası önlerinde dünyanın ilk savaş gemisi Ben-my-Chree'yi batırışlarının 102. yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde anıldı.

Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Antalya Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin ilki geçen yıl Kaş- Antalya karayolu Bayındır mevkisinde kurulan Mustafa Ertuğrul Aker ve Silah Arkadaşları Hatıra Ormanı'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından hatıra ormanına barış ve dostluk adında iki zeytin fidanı dikildi. Katılımcılar ardından denize saygı çelengi bıraktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından anma etkinliği için görevlendirilen ve Kaş Setur Marina'da demirleyen Gurbet Hücumbotu ziyaret edildi.

Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Bizler bin yıldır bu topraklarda var olma mücadelesi verirken, nice kahramanlıklar, nice acılar, nice üzüntüler çektik. Tüm bu mücadele esnasında hayatlarını, gözlerini bir an olsun dahi kırpmadan vatan için feda eden şehitlerimize ne kadar minnet duyduğumuzu ifade etsek azdır diye düşünüyorum. Bizler için hayatlarını feda etmiş, kanlarını bu ülke toprakları için, bu bayrak için akıtmış binlerce ölümsüz kahramanı hala yeterince tanımıyoruz. Bugün Çanakkale'de Küt'ül-Amare ve Medine-i Münevvere'de, Garp cephesinde, Akdeniz'de sergilenen kahramanlıkları, başarıları okuyunca, bunları öğrenince ne kadar asil bir millet olduğumuzu, ne kadar şanlı bir orduya sahip olduğumuzu çok da iyi kavrama şansına sahip oluyoruz dedi.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, bundan sonraki nesiller için, geçmişi geleceğe taşımak ve emanet etmek için bölgede bir anıt yapmak istediklerini anlattı.

Emekli Albay Suat Akgül de Burada dağ topu ile 4 bin 200 metre mesafeden, o dönemin uçak gemisi olan Ben-my-Chree'nin çok kısa sürede batırılmasının 102. yıl dönümü. Dünyada top atışıyla ilk defa bir uçak gemisi batırılmıştır. Bu Kaş'ta olmuştur diye konuştu.

DÜNYA HARP TARİHİNE GEÇTİLER

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Burdurlu Çavuş Halil İbrahim Günaydın, Nallıhanlı Çavuş Durmuş Savaşçı, 30 asker ve üç topla Birinci Dünya Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği 1916 yılının sonlarında Kaş'a geldi. Üç topunu bugünkü Bayındır Burnu'nda kurarak Yunanistan'ın Meis Adası önlerindeki İngilizlerin dünyanın ilk uçak savaş gemisi olan Ben-my-Chree'yi ve yaklaşık 200 irili ufaklı tekneyi batıran Yüzbaşı Aker ve silah arkadaşları, Fransızların bir savaş gemisini de yaraladı. Kaş sahillerini güvenceye aldıktan sonra, Kemer'e geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları Akdeniz'de kan kusturan Fransız savaş gemileri Paris II ve Alexandra'yı da batırarak dünya harp tarihine geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:02 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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