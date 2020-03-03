Antalya toptancı halinde yeşil eriğin kilosu 750 lira - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya toptancı halinde yeşil eriğin kilosu 750 lira - Son Dakika

Antalya toptancı halinde yeşil eriğin kilosu 750 lira

6 saat önce

Mersin'de ilk hasadı yapılan ve Antalya toptancı halinde piyasaya sunulan yeşil eriğin kilosu 750 liradan satılıyor.

Mersin'de ilk hasadı yapılan ve Antalya toptancı halinde piyasaya sunulan yeşil eriğin kilosu 750 liradan satılıyor.

Antalya'da sebze ve meyve komisyoncusu Tahsin Yılmaz, yılın ilk yeşil erik hasadının Mersin'de yapıldığını söyledi. Talep üzerine gece Mersin'e gidip 3,5 kilogram erik aldığını anlatan Yılmaz, erikleri yetmişer gramlık paketler halinde tüketiciye sunduklarını kaydetti.

İlk hasat olması nedeniyle eriğin fiyatının oldukça pahalı olduğunu aktaran Yılmaz, "Yetmişer gramlık erikleri 50 liradan satıyoruz. İlk gün 1,5 kilogram civarında satış yaptık, bugün ya da yarın elimizdeki ürün biter." dedi.

Eriğe talebin esnaftan değil vatandaştan geldiğini vurgulayan Yılmaz, hamile ya da eriği çok seven birini sevindirmek isteyenlerin kendilerine ulaşarak bundan istediğini belirtti.

Antalyalılar için eriğin yaz mevsimini simgelediğini ifade eden Yılmaz, tezgahlarda bu ürünü görünce yaz mevsiminin geldiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Antalya toptancı halinde yeşil eriğin kilosu 750 lira

Tahsin Yılmaz, Antalya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:05 Kaynak: AA
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