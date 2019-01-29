Antalya 'Topuklu Çiftçi'nin Hedefi Yıllık 160 Ton Muz Üretmek

Antalya'da 20 yılı aşkın süre turizm sektöründe yöneticilik yapan Gülay Yando, çiftçi oldu.

Antalya'da 20 yılı aşkın süre turizm sektöründe yöneticilik yapan Gülay Yando, çiftçi oldu. Zamanının çoğunluğunu 20 dönüm arazi üzerine kurduğu örtü altı muz yetiştirme tesisinde geçiren Yando'nun yıllık muz üretim hedefi 160 bin ton.



Mersinli çiftçi bir ailenin kızı olan eski turizmci Gülay Yando, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 dönüm alana kurduğu örtü altı muz üretim tesisinde yıllık 160 bin ton muz üretmeyi planlıyor. Devlet teşvik kredisi ile üretim tesisine 2.5 milyon TL yatırım yaptığını anlatan Yando, ojeli tırnakları, topuklu ayakkabısı, fönlü saçlarıyla tesisine giderek çalışmaları ve muz bitkilerini yakından takip ediyor. Kimi zaman çizmesini giyerek çalışanlarıyla birlikte ot yolan, gübre atan ve bitkileriyle ilgilenen Yando, işini çok sevdiğini söylüyor.



Turizm sektöründeki kariyerinin son 3 yılını Bahreyn'de işletmecilik yaparak geçirdiğini, o yıllarda tarıma merak sardığını anlatan Gülay Yando, Antalya'ya dönme kararının ardından neler yapabileceğini araştırdığını ve muzla tanıştığını söyledi. Muzun insan DNA'sına en yakın bitki olduğunu araştırmaları sonucu öğrendiğini sözlerine ekleyen Yando, Muz bitkisi verdiğiniz sevgiyi hissediyor ve bunu meyvelerine yansıtıyor. Bitkilerini severseniz, onlar da sizi seviyor ve üretime yansıyor dedi.



ARKADAŞLARI 'TOPUKLU ÇİFTÇİ' DİYOR



Antalya ekonomisi için turizm ve tarımın iki dinamik söktör olduğunu anlatan Yando, arkadaşlarının 'Topuklu çiftçi' ve 'Hanım ağa' gibi söylemleriyle motive olduğunu anlattı. İlk yıl bitkileri genç olduğu için yüzde 100 verim alamadığını söyleyen Yando, 'Bu yıl yüzde 100 üretim kapasitesine çıkacağımı düşünüyorum. Bir muz salkımı ortalama 35- 40 kilogram geliyor. Yılda 160 bin ton üreterek iç pazara sunacağım. İhracat yapmayı şimdilik planlamıyorum. Türkiye, tükettiği muzun yüzde 60'ını üretebiliyor. Biz üreticiler vatandaşlarımızın yerli muz yemesini istiyoruz. Üretimi artırarak yüzde 60'larda olan rakamları yüzde 100'e çıkarmak hedefimiz dedi.



TEKNOLOJİK SERA



Seralarında modern sistem uygulaması yapıldığını kaydeden Yando, 'Dış sıcaklık ne olursa olsun, muz bitkisi için sıcaklık 8 derecenin altına düşmemeli. Eğer ısı düşerse bitki uykuya geçiyor. Bu nedenle bilgisayar kontrollü ısıtma sistemlerimiz var diye konuştu.

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