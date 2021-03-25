ANTALYA Toroslara mart karı yağdı - Son Dakika

ANTALYA Toroslara mart karı yağdı

Toroslara mart karı yağdıAntalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezi ve Toros Dağları'na mart karı yağdı.

Toroslara mart karı yağdı Antalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezi ve Toros Dağları'na mart karı yağdı. Gündoğmuş ilçesinde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı saat 22.00'ye kadar devam etti. Toros Dağları'nın Gündoğmuş bölümünde kar kalınlığı yer yer 30 santime ulaştı. İlçe merkezinde ise kar kalınlığı 8-10 santim dolaylarına geldi. Ani bastıran kar her yeri beyaza bürürken, Gündoğmuşlular da güne beyaz örtüyle uyandı. İlçede meyve ağaçlarının rengarenk açan çiçekleri karın beyazıyla birleşti. Bazı meyve ağaçları kardan zarar görse de kuraklık tehlikesi yaşanan bölgedeki kar yağışı sevinçle karşılandı.

Son Dakika

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor

Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak

Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor

Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum

Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya!