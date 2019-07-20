ANTALYA TORUNLARI İÇİN BESLEDİĞİ 'MİNNOŞ'U ZEHİRLEDİLER

ANTALYA'da, torunları için beslediği 'Minnoş' adını verdiği kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü öğrenen emekli İbrahim Çolak
, büyük üzüntü yaşadı. Muratpaşa
ilçesi Ali Çetinkaya
Caddesi'ndeki bir apartmanın odunluk merdivenlerinde ölü kediyi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, zehirlendiğinden şüphelendikleri kedinin sahibini araştırdı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen kedinin sahibi işçi emeklisi İbrahim Çolak, kedisini görünce büyük üzüntü yaşadı.
Kediyi 3 aylıkken torunları için sahiplendiğini söyleyen İbrahim Çolak, Torunlarım 'Minnoş' adını verdiğimiz kediyi çok sevmişti. Onlar sevdikleri için besledik, büyüttük. Her akşam eve alıyorduk. Sabah
da hava alsın diye dışarıya salıyorduk. Bugün zehirlemişler dedi.
Kediyi bulan apartman sakini, ikinci katta oturduğunu belirterek, Kediyi bu halde görünce öldüğünü anladım. Bundan iki gün önce bazı komşularımız kedinin miyavlamasından rahatsız olduklarını söylemişler. Ardından iki yavru kedi zehirlenmiş, birinin durumu kötüymüş. Kedi sahipleri o kişiden şikayetçi oldu. Bir gün sonra da bu kedi zehirlendi. Bu bir tesadüf olamaz. Ben de kedi besliyorum. Hepimizin hayvanları tehlike altında diye konuştu. Polisin tutanak tutmasının ardından kedi, İbrahim Çolak ve komşularının yardımıyla gömüldü..