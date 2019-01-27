Son Dakika Haberleri: Antalya Toz Bulutu Altında Kaldı

Antalya Toz Bulutu Altında Kaldı

58 dakika önce

Antalya'da öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kent merkezi toz bulutu altında kaldı.

Antalya'da öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kent merkezi toz bulutu altında kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, Toros Dağları toz bulutunun arkasında kaldı. Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımının yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağını kaydedildi.

AKSU'DA TEKNE BATTI

Diğer yandan Aksu Çayı'nda yapımı devam eden 5 metrelik tekne, bağlı bulunduğu iskeleden halat kopması nedeniyle denize doğru sürüklendi. Tekne Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada battı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

Toros Dağları, Aksu, Antalya, Güncel
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