Antalya Trafiğe Açık Caddede Paten Kayan Gence, Otobüs Çarptı
40 dakika önce
Antalya, trafiğe açık caddede patenle kayan Ahmet Kötek (20), sağ ayağının İbrahim Karatoy'un kullandığı belediye otobüsünün altında kalması nedeniyle yaralandı.
Antalya
, trafiğe açık caddede patenle kayan Ahmet Kötek (20), sağ ayağının İbrahim Karatoy'un kullandığı belediye otobüsünün altında kalması nedeniyle yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Kızılırmak Caddesi
'nde meydana geldi. Kepez
ilçesinden iki arkadaşıyla trafiğe açık Kızılırmak Caddesi'nden kent merkezine patenle kayarak ilerleyen Ahmet Kötek'e, İbrahim Karatoy'un kullandığı 07 AU 0065 plakalı belediye otobüsü çarptı. Sağ ayak bileği tekerin altında kalan Ahmet Kötek, acı içinde yere yığıldı. Kötek'e, ilk müdahale otobüs şoförü Karatoy ve arkadaşları tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kötek, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Kötek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İşlemler için polis merkezine götürülen İbrahim Karatoy, Ahmet Kötek ve arkadaşlarının aracın sağında ilerlediklerini belirterek, Otobüse tutunmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Muhtemelen tutunmaya çalıştığı sırada düştü ve ayağı tekerin altında kaldı. Çünkü sık sık patencilerin trafikte araçlara tutunarak ilerlediklerine tanık oluyoruz dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:52 Kaynak: DHA
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