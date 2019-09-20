Son Dakika Haberleri: Antalya trafiği havadan denetlendi
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Antalya trafiği havadan denetlendi

1 saat önce

Antalya trafiği seçici göz ve ve insansız hava araçlarıyla denetlendi.

Antalya trafiği havadan denetlendi, System.String[]

Antalya trafiği seçici göz ve ve insansız hava araçlarıyla denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güveninin ve düzeninin sağlanması amacıyla ilde birçok uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında, 19 Eylül'de insansız hava araçlarıyla yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 12, kask takmayan 2, araç muayenesi yaptırmayan 4 olmak üzere 18 sürücüye 2 bin 452 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, "Seçici Göz"le yapılan denetimlerde, ise 11 sürücüye muhtelif maddelerden 2 bin 458 lira cezası kesildi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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