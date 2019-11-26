Son Dakika Haberleri: Antalya trafiği havadan denetlendi
Son Dakika Güncel Antalya trafiği havadan denetlendi - Son Dakika

Antalya trafiği havadan denetlendi

6 saat önce

Antalya'da helikopterle yapılan trafik denetimlerinde, 24 sürücüye 4 bin 57 lira para cezası uygulandı.

Antalya trafiği havadan denetlendi, System.String[]

Antalya'da helikopterle yapılan trafik denetimlerinde, 24 sürücüye 4 bin 57 lira para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güveninin ve düzeninin sağlanması amacıyla ilde bir dizi uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında, 22 Kasım'da helikopterle yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 17, seyir halinde cep telefonu kullanan 6, araç muayenesi bulunmayan bir olmak üzere toplam 24 sürücüye 4 bin 57 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 01:11:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya trafiği havadan denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]