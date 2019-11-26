Son Dakika Haberleri: Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi
Son Dakika 3. Sayfa Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi - Son Dakika

Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi

6 saat önce

Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi.

Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi, System.String[]

Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi. Denetimlerde 24 sürücüye 4 bin 57 TL para cezası uygulandı.


Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik denetim faaliyetleri sürüyor. Son olarak Antalya-Serik-Manavgat- Alanya Karayolunda "Havadan Özel Trafik Denetimi" yapıldı.


Helikopter ile yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri takmayan 17 sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanan 6 sürücü ve araç muayenesi olmayan bir sürücü olmak üzere toplam 24 sürücüye 4 bin 57 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Helikopter, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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