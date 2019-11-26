Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi. Denetimlerde 24 sürücüye 4 bin 57 TL para cezası uygulandı.



Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik denetim faaliyetleri sürüyor. Son olarak Antalya-Serik-Manavgat- Alanya Karayolunda "Havadan Özel Trafik Denetimi" yapıldı.



Helikopter ile yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri takmayan 17 sürücü, seyir halinde cep telefonu kullanan 6 sürücü ve araç muayenesi olmayan bir sürücü olmak üzere toplam 24 sürücüye 4 bin 57 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA