Antalya trafiği seçici göz ve havadan denetlendi - Son Dakika
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Antalya trafiği seçici göz ve havadan denetlendi

6 saat önce

Antalya'da yapılan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya trafiği seçici göz ve havadan denetlendi, System.String[]

Antalya'da yapılan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.


Antalya Karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, 10-16 Mart tarihleri arasında 'Seçici Göz ve Havadan Özel Trafik Denetimi' yapıldı. Seçici göz, helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, toplam 73 sürücüye 21 bin 280 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:07 Kaynak: İHA

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