Antalya trafiğinde şaşırtan görüntü! Benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip taşıdılar - Son Dakika
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Antalya trafiğinde şaşırtan görüntü! Benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip taşıdılar

30.05.2022 18:57

Antalya'nın Manavgat ilçesinde benzini biten bir motosiklet, başka bir motosikletin üzerine sürücüsü ile birlikte yüklenerek taşındı. O anlar başka bir araçtan görüntülendi.

Motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, Manavgat ilçesine bağlı Boğaz mevkiinde görüldü.

BENZİNİ BİTİNCE İLGİNÇ BİR ÇÖZÜM BULDULAR

İddiaya göre motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi.

YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

Motosikleti kullanan genç de kendi motosikletinin üzerinde yoluna devam etti. Motosikletli gençleri görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

Motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler ölüme meydan okudu
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YORUMLAR
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Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne böyle atladı Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne böyle atladı
Kaynak: İHA

Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya trafiğinde şaşırtan görüntü! Benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip taşıdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya trafiğinde şaşırtan görüntü! Benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip taşıdılar - Son Dakika
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