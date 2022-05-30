Motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, Manavgat ilçesine bağlı Boğaz mevkiinde görüldü.
İddiaya göre motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi.
Motosikleti kullanan genç de kendi motosikletinin üzerinde yoluna devam etti. Motosikletli gençleri görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya trafiğinde şaşırtan görüntü! Benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip taşıdılar - Son Dakika