Antalya trafiğinde şaşırtan görüntü! Benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip taşıdılar

Motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, Manavgat ilçesine bağlı Boğaz mevkiinde görüldü.

BENZİNİ BİTİNCE İLGİNÇ BİR ÇÖZÜM BULDULAR

İddiaya göre motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi.

YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

Motosikleti kullanan genç de kendi motosikletinin üzerinde yoluna devam etti. Motosikletli gençleri görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.