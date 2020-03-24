Antalya trafiğindeki 'koronavirüs' farkı fotoğrafta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya trafiğindeki 'koronavirüs' farkı fotoğrafta - Son Dakika

Antalya trafiğindeki 'koronavirüs' farkı fotoğrafta

6 saat önce

ANTALYA'da, araç trafiğinin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'nda, koronavirüs tedbirleri öncesinde ve sonrasında 1 ay arayla çekilen fotoğrafta araç yoğunluğunda yok denilecek kadar azalma gözlendi.

Antalya trafiğindeki 'koronavirüs' farkı fotoğrafta, System.String[]

ANTALYA'da, araç trafiğinin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'nda, koronavirüs tedbirleri öncesinde ve sonrasında 1 ay arayla çekilen fotoğrafta araç yoğunluğunda yok denilecek kadar azalma gözlendi.

Kentte, koronavirüs tedbiri kapsamında 'evde kalın' çağrısının dikkate alınmasıyla araç trafiğinde azalma gözlendi. Normal zamanlarda kentteki araç trafiğinin en fazla olduğu bölgelerden Adnan Menderes Bulvarı'nda geçiş yapan araçlardaki seyreklik dikkati çekti. Toplu ulaşım araçları ve zorunlu olarak dışarı çıkanların yer aldığı caddelerdeki trafik yok denilecek kadar azaldı. Kentin ana arterlerinden Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Şarampol 2 Alt Geçidi'nin Mevlana Kavşağı yönündeki giriş ve çıkışındaki araç yoğunluğunun azalması, koronavirüs tedbiri öncesi ve sonrasında havadan çekilen fotoğraflarla görüntülendi. Koronavirüs tedbiri kapsamında yapılan çağrıdan önce  21 Şubat tarihinde çekilen fotoğrafta bulvarda trafikteki araçların yoğunluk nedeniyle durarak ilerlediği görülürken, 23 Mart'ta çekilen fotoğrafta ise az sayıda araç yer aldı. Koronavirüs tedbiri öncesinde mesai bitişi, öğrencilerin eve gidişi gibi araç yoğunluğunun fazla olduğu saat 17.00'da trafik kilitlenmiş durumda iken, evde kalın çağrısının ardından aynı saatte çekilen fotoğrafta az sayıda aracın bulvarda rahatlıkla ilerlediği gözlendi.


Koronavirüs, Menderes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:35 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki         
22:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:12:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya trafiğindeki 'koronavirüs' farkı fotoğrafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]