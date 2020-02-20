Antalya trafiğine seçici göz ve helikopter denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya trafiğine seçici göz ve helikopter denetimi - Son Dakika

Antalya trafiğine seçici göz ve helikopter denetimi

7 saat önce

Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde 21 sürücüye 4 bin 935 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya trafiğine seçici göz ve helikopter denetimi, System.String[]

Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde 21 sürücüye 4 bin 935 TL idari para cezası uygulandı.


Antalya'da trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince yol güzergahlarında 11 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında çeşitli trafik denetimleri yapıldı. Yapılan trafik denetimleri sonucunda, Seçici Göz Denetiminde 10 sürücüye 2 bin 350 TL, Helikopter Denetiminde 11 sürücüye 2 bin 585 TL olmak üzere denetimler sonucunda toplam 21 sürücüye 4 bin 935 TL idari para cezası tatbik edildi. - ANTALYA

Helikopter, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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