Son Dakika Haberleri: Antalya trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu josef sural adına alanya'da yapılan park...
Son Dakika Güncel Antalya trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu josef sural adına alanya'da yapılan park...

Antalya trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu josef sural adına alanya'da yapılan park...

6 saat önce

ANTALYA Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural adına Alanya'da yapılan park törenle açıldı (TAMAMI FTP'DE)

ANTALYA Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural adına Alanya'da yapılan park törenle açıldı (TAMAMI FTP'DE)

Antalya trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu josef sural adına alanya'da yapılan park...

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim
Fenerbahçe'de transfer için 4 futbolcu gönderilecek Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi! Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:52:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu josef sural adına alanya'da yapılan park...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]