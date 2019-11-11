Antalya trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu josef sural adına alanya'da yapılan park...
6 saat önce
ANTALYA Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural adına Alanya'da yapılan park törenle açıldı (TAMAMI FTP'DE)
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:21 Kaynak: DHA
ANTALYA Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural adına Alanya'da yapılan park törenle açıldı (TAMAMI FTP'DE)
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