ANTALYA Traktörler tarlayı değil, dünyaca ünlü sahili sürüyor - Son Dakika

Traktörler tarlayı değil, dünyaca ünlü sahili sürüyor

Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle girişlerin yasaklandığı Konyaaltı Sahili'nde traktörler bir haftadır düzenleme çalışması yapıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasıyla Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde başlattığı bakım onarım çalışmalarını bir haftadır sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konyaaltı Sahili'ndeki çalışmasına traktörler de eşlik ediyor. Tarım alanlarında görmeye alışık olduğumuz traktörler bu kez salgın sonrası ziyaretçilerini yeniden ağırlamayı bekleyen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin kumlarını düzeltiyor. Ekipler, sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştirirken, aynı zamanda sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda da bakım onarım ve boyama işlemi gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca cankurtaran kulelerinin montajı ile duş kabinleri de yerlerine konuldu.