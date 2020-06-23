ANTALYA Trans bireyi öldüren sanık, ömür boyu hapis cezasına çarptırılınca bayıldı-ARŞİV - Son Dakika

ANTALYA Trans bireyi öldüren sanık, ömür boyu hapis cezasına çarptırılınca bayıldı-ARŞİV

Trans bireyi öldüren sanık, ömür boyu hapis cezasına çarptırılınca bayıldıANTALYA'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şahin Yalçın (21), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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ANTALYA'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şahin Yalçın (21), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kararı, SEGBİS aracılığıyla bağlandığı cezaevinde duyan Yalçın, bayıldı.

Olay, geçen yıl 13 Mayıs sabahı Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evden gelen 'Dur yapma, senin Allah'ın yok mu yalvarışlarını duyan apartman sakinleri, sesin kesilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Eve giren polis, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Şahin Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Şahin Yalçın, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada savcı daha önceki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak öldürmesinden' dolayı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatının ise haksız tahrik indirimi istediği duruşmada son sözü sorulan Şahin Yalçın suçunu kabul ederek, 'Ben kendim teslim oldum. Yapmak istemezdim. Pişmanım. Keşke yapmasaydım dedi.

Mahkeme heyeti, Şahin Yalçın'ı 'Kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezayı, duyan Şahin Yalçın bayıldı. Bir süre sanığın kendisine gelmesini bekleyen mahkeme heyeti, kararı okudu.

Antalya, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Trans bireyi öldüren sanık, ömür boyu hapis cezasına çarptırılınca bayıldı-ARŞİV - Son Dakika

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