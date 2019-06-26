ANTALYA Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı
1 saat önce
Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı 1 ölü, 7 yaralıANTALYA'nın Alanya ilçesinde tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı kazada Polonyalı Krzystof Mantynıak (55) yaşamını yitirirken, 5'i Polonyalı turist 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı kazada Polonyalı Krzystof Mantynıak (55) yaşamını yitirirken, 5'i Polonyalı turist
7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Alanya- Antalya
D-400 karayolunun İncekum kavşağında meydana geldi. İbrahim Ö.'nün kullandığı minibüs taksiyle Fevzi D.Y.'nin kullandığı tur midibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen ekipler yaralanan tur midibüsü sürücüsü ve içindeki Polonyalı 6 turistle minibüs taksinin sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Polonyalı Krzystof Mantynıak kafa travması sonucu yaşamını yitirdi. İbrahim Ö. ve Fevzi D.Y. ile Polonyalı 5 turistin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok
Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi
Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu