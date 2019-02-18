Antalya Turistler, Hedefi 12'den Vuruyor

Antalya'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası Antalya Atış Poligonu'nun ikinci şubesi, Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde açıldı.

Antalya'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası Antalya Atış Poligonu'nun ikinci şubesi, Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde açıldı. 'İçinize atmayın hedefe atın' sloganıyla kapılarını açan merkezde, Antalyalıların yanı sıra turistler de atış yapıyor.



Antalya Atış Poligonu kurucusu 25 yıllık turizmci Alper Uçar ile ortağı Murat Onaran, atıcılık sporunu turizmle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Turizmin yanı sıra havaya kontrolsüz ateş edenleri poligona davet eden Uçar, silah tutkunlarını güvenli atışa teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.



Uzun yıllar turizm sektöründe yönetici pozisyonunda görev yaptığını, sektörü ve turistin ne istediğini çok iyi bildiğini belirten Alper Uçar, atıcılık ve poligon kültürüne Rus ve Arapların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Üç yıl önce Konyaaltı'nda ilk poligonu hayata geçirdiklerini anlatan Uçar, tecrübelerini ikinci şubede hayata geçirdiklerini vurguladı.



İşletmesi için oteller bölgesi Kundu'ya yakın konumu seçmeye özen gösterdiklerini belirten Uçar, amacının turistlere daha rahat ulaşmak olduğunu vurguladı. Uçar, Alternatif turizm içine atıcılık ve poligon kültürünü dahil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Konyaaltı şubemizde Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar başta olmak üzere bölgemize tatile gelen binlerce turist poligonumuzda atış yaptı. İkinci şubemiz oteller bölgesine daha yakın. Bu avantajımızı kullanarak turistlerin ilgisini çekmeyi planlıyoruz dedi.



ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde atıcılık sporunun kadınlı, erkekli guruplar tarafından yapıldığının anlatan Alper Uçar, Turistlere farklı eğlenceler bulmalıyız. 25 yıl otel yöneticiliği yaptım. Turist tatilinde sadece deniz, kum, güneş aramıyor. Aynı zamanda katılabileceği etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek istiyor. Atış poligonu da bu etkinlikler arasında yer alıyor. ABD'nin Nevada çölünde turistlere tank, top, uçaksavar gibi silahlarla atış yaptırıyorlar diye konuştu.



'MAGANDA KURŞUNU SIKMAYIN, POLİGONDA SIKIN'



Kent merkezlerinde, düğün ve kutlamalarda kontrolsüz şekilde havaya ateş açanlara da çağrı yapan Uçar, Gelin poligonda güvenli atış yapın. Atış yapmak isteyenlerin bize kimliğiyle başvurması yeterli. Envanterimizdeki silahlardan birisini seçip, eğitmenlerimizin gözetiminde poligonda kağıt hedeflere atış yapabilirler. Sokaklarda kimsenin hayatını tehlikeye atmamış olurlar diye konuştu.



FİLM SEKTÖRÜ İLGİ GÖSTERİYOR



Geçen yıllarda yayınlanan 'Börü' adlı dizinin oyuncu ekibinin taktiksel atış eğitiminin Antalya Poligon'da verildiğini hatırlatan Alper Uçar, Birçok oyuncu, silahlarla ilgili bizden eğitim alıyor. Dizilerden teklif alıyoruz dedi.



BİR ŞARJÖR MERMİ 88 TL



Poligonda atış yapmak isteyenler bir şarjör mermi için 88 TL ödüyor. Ruhsatlı silahı ve kendi mermisini kullanmak isteyenler ise poligon kullanım ücreti ödeyerek kağıttan hedeflere silahlarını doğrultarak hedefi vurmaya çalışıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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