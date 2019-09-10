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Antalya turistlere aşure ikramı

22 dakika önce

Turistlere aşure ikramıAntalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere Muharrem ayının başlaması dolayısıyla aşure ikram edildi.

Turistlere aşure ikramı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere Muharrem ayının başlaması dolayısıyla aşure ikram edildi.

Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere aşure ikram edildi. Otelin bahçesinde kazan kurularak hazırlanan aşure yemeğinin pişirilmesi sırasında turistler cep telefonlarıyla video ve selfie yaptı. Yaklaşık bin kişilik hazırlanan aşureden almak için turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Aşure, aşırı ilgi sebebiyle kısa sürede bitti.

Otelin aşçıbaşı Ramazan Özdemir, Muharrem ayının geleneği olan aşureyi tatilcilere ikram ettiklerini belirterek, Aşure toplumumuzu bir arada tutan dinamiklerden biridir. Böylesine anlamlı bir günde güzel bir etkinlik oldu. Herkes doya doya yedi. Herkesi gelecek yıl düzenleyeceğimiz aşure etkinliğine bekliyoruz dedi.

Antalya turistlere aşure ikramı

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
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