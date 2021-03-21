Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi - Son Dakika

Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi
21.03.2021 13:14
KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler denize girip, sahilde yürüyüş yaptı.
KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler denize girip, sahilde yürüyüş yaptı. Kentteki ana arterlerde ise araç trafiği düşüktü.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre turuncu renk tanımıyla 'yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı yüz binde 119.18'e ulaşan turizm kenti Antalya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yasaktan muaf olan turistler denize girdi ve sahil bandında yürüyüş yaptı. Sahilde yürüyüş yapan ve oturan çoğu kişinin ise maske takmadığı görüldü.
Kentin ana arterleri ise dronla havadan görüntülendi.
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