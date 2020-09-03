ANTALYA Turizm çalışanları, işlerinin başında olmaktan mutlu - Son Dakika

ANTALYA Turizm çalışanları, işlerinin başında olmaktan mutlu

Turizm çalışanları, işlerinin başında olmaktan mutluANTALYA'nın Kemer ilçesinde, normalleşme süreciyle yeniden açılan otellerde çalışan 100 bin civarında turizm personeli de işbaşı yaptı.

Turizm çalışanları, işlerinin başında olmaktan mutlu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, normalleşme süreciyle yeniden açılan otellerde çalışan 100 bin civarında turizm personeli de işbaşı yaptı. Pandemi kuralları çerçevesinde titizlikle çalışan personel, tekrar işlerinin başında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı kalan oteller, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde kapılarını yeniden açtı. Yerli ve yabancı birçok turistin ağırlandığı otellerin çalışanları da işlerinin başına döndü. Pandemi sürecinde evlerinde olan turizm çalışanları, düzenli olarak aldıkları Covid-19 eğitimleriyle de bilinçli olarak işlerine başladı. Kemer'de açık otel sayısı 90'ı bulurken, çalışan sayısı ise 100 bin civarında. Özellikle Kemer'in en büyük geçim kaynağının turizm olması dolayısıyla ilçede yaşayanların büyük bölümünü turizm çalışanları oluşturuyor.

'TÜM KURALLARA UYUYORUZ'

9 yıldır turizm alanında çalışan, evli ve 2 çocuk annesi Elmas Dilek (28), "Eşimle aynı sektörde çalışıyorum. Pandemi dolayısıyla evimizdeydik sonra normalleşmeye döndük. Otelimizi açtık. Düzgün bir şekilde hijyen kurallarına uyarak çalışıyoruz. Ben ve arkadaşlarım çalışırken sürekli maskeliyiz. Genel müdürümüz olsun, şeflerimiz olsun, hepsi maske takmamızı istiyor bizim sağlığımız için. Biz de bunlara uyarak çalışıyoruz. Her yerde dezenfektanlarımız var. Ellerimiz hijyen bir şekilde servislerimizi yapıyoruz. Gayet güzel ve başarılı bir şekilde hepimiz çalışıyoruz" dedi.

'MASKE TAKMAK KENDİMİZ VE MİSAFİRLERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ'

Ön büro departmanında 2 yıldır çalışan Ceren Erdirmen (29) ise "Pandemi sürecinde evdeydik. Sağlığımız için evde kalmak zaten bizim için en iyisiydi. Daha sonrasında sektörün açılmasıyla birlikte işlerimize başladık ve bundan önceki süreçte tabi ki çok zor zamanlar yaşadık. Sektörün açılması bizim için çok büyük bir şanstı. Sürekli maskeyle çalışıyoruz açıldığından bu yana. Tabi ki zorlukları var ama misafirlerimizin ve kendi sağlığımız için en önemlisi bu. Dikkat ettiğimiz en önemli detaylardan bir tanesi. Yoğunluktan mutluyuz. Gayet iyi gidiyor. Böyle olması tabi ki bizler için ve turizmdeki istihdam için en önemlisi. Turizm Antalya'da yani her yerde olduğu gibi en önemli istihdam sağlayanlardan bir tanesi" diye konuştu.

'OTELİMİZ DE GEREKLİ TÜM EĞİTİMLERİ ALDIK'

Kısım şefi olarak 12 yıldır turizmde çalışan Deniz Aslan (30) "Pandemi süreci başladığında evde kaldık ve süreçle ilgili çok fazla şüphemiz vardı. Nasıl olacağı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı için ne yapacağımızı bilmiyorduk ve normalleşme süreci başladıktan sonra gerekli eğitimleri aldık. Pandemi sürecinde neler yapmamız gerektiği, misafirlerimize nasıl davranmamız gerektiğine yönelik bilgiler aldık. Bundan sonra hiçbir şüphe kalmadı içimizde. Ekonomik özgürlüğümüzü de elimize aldıktan sonra çok güzel bir süreç devam ediyor bizim için. Sıcak havada çalıştığımız için maskenin içinde terliyoruz ve bunu 1 ya da 2 saatte bir değiştiriyoruz. Misafirlerle de hiçbir şekilde yaklaşmıyoruz ve temas etmiyoruz" dedi.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAMA KATKI'

Otel Genel Müdürü Tamer Önaldı ise "1 Haziran normalleşme sürecinin başlamasıyla biz de otelimizin açılışını biraz hızlandırdık ve 5 Haziran'da otelimizi tekrar hizmete açtık. Burada birinci önceliğimiz pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğinde bulunan ve ücretsiz izinde bulunan personellerimizi tekrar işbaşı yaptırarak istihdama katkı sağlamaktı. Şu an tesisimizde 312 personelimizle Türk turizmine hizmet vermeye devam etmekteyiz. Tüm personellerimiz CE belgeli maskelerle çalışmakta ve her 3 saatte bu maskelerini değiştirmekteler. Yine ilgili ünitelerde çalışan personellerimiz gerekli yerlerde gerektiği kadar eldiven kullanmakta. Bu eldivenlerini sıklıkla değiştirmekte. Gerekli tüm tedbirlerimizi bu şekilde aldık" diye konuştu.

100 BİN CİVARINDA TURİZM ÇALIŞANI VAR

Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı ve turizmci Volkan Yorulmaz da "İstihdam turizm sektörünün en önemli parçası. Devlet için de memleket için de. Turizm sezonun açılmasıyla özellikle Kemer ilçesinde hemen hemen bütün oteller açıldı. Çok az bir otel sayısı var açılmayan. Bu da yaklaşık 100 bin civarında bir istihdam demek. Tabi bu ekim ayına kadar gider gibi gözüküyor. Ekimden sonra Kemer'in zaten normalinde kış aylarında oteller kapatmaya başlıyor ufak ufak. Sonra tekrar mart- nisan aylarında geri açıyoruz. Dolayısıyla bu zor günlerde otellerin açılmış olması belki pandemiyle ilgili zor günler geçiriyoruz evet çok kontrollüyüz, birçok şey değişti, birçok zorluk var bu konu ile ilgili ama bir taraftan da bu otellerin açılmış olması istihdam ile ilgili konuda da bize pozitif anlamda yansıdı. Personelimizi çalıştırıyor olmak ve evlerine ekmek götürüyor olmaları önemli" dedi.

ANTALYA Turizm çalışanları, işlerinin başında olmaktan mutlu

Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Turizm çalışanları, işlerinin başında olmaktan mutlu - Son Dakika

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