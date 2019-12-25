Antalya turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Son Dakika

Antalya turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi

6 saat önce

Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisiTURİZMCİLER, Antalya'da yılbaşı için yeterli süsleme yapılmamasından şikayet etti.

Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi

TURİZMCİLER, Antalya'da yılbaşı için yeterli süsleme yapılmamasından şikayet etti. Turizmciler, yılbaşı süslemesinin aylar öncesinden planlanması gerektiğini kaydetti.

Yılbaşına sayılı gün kala, turizmin başkenti Antalya'da sokaklar, yaya üst geçitleri ve kent merkezindeki alışveriş merkezleri ile oteller yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Alışveriş merkezleri dış cephelerini ışıklandırırken, turizmciler, kentin ağırladığı turist sayısına ve hedeflerine karşın yılbaşı süslemesinde sınıfta kaldığını söylediler. Vatandaşların da süslemelere özen göstermemesinden yakınan turizmciler, aylar öncesinden yılbaşı süslemesiyle ilgili adım atılması gerektiğini belirttiler.

Antalya'nın Türkiye'nin vitrini olduğunu, özellikle yılbaşında gelen turist açısından ülke ve kent tanıtımı açısından bir fırsat yakalandığını anlatan turizmciler, ancak bu yıl da süslemeye yeteri kadar önem verilmediği için yine bir fırsatın kaçırıldığını savundular. Turizmciler, kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını, otellerini süsleyip ışıklandırdıklarını ifade etti.

'SÜSLEME VAR AMA YETERLİ DEĞİL'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı ve Innvista Hotel Genel Müdürü Ülkay Atmaca, oteller ve AVM'lerin kentte yılbaşı havası estirdiğini belirterek, Yılbaşına sadece oteller ve AVM'ler hazır. Bir tek onlar ışıl ışıl. Kentin genelinde de vardı ama bir Hamburg, Moskova, Kiev, Newyork gibi değil maalesef. Daha farklı olabilirdi. Erkenden planlanabilirdi. Şu verdiğimiz emeğin karşılığını daha fazla turist çekerek alabilirdik. Süslendi ama daha iyi olabilirdi dedi.

Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, kent genelinde süslemeyle ilgili birtakım girişimlerde bulunulduğunu belirterek, ışıklandırmalar ve hazırlıkların az da olsa yapıldığını söyledi. Noel marketleri de gördüğünü belirten Kızıldağ, 15 milyon turist ağırlayan kent için yeterli değil. Ancak bir yeni yıl havası esiyor. Oteller bölgesindeki otellerimiz hazırlıklarını yapıyor. Sonuçta turistin geldiği ve konaklayacağı yerde gerekli olan bir şey. Eğlenceler, özel menüler, konserler, partiler gibi. 4 aydır bunların hazırlıklarını yapıyoruz diye konuştu.

SÜS SEKTÖRÜNDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

5 yıldır parti süsleri sektöründe işletmesi bulunan Olga Eser, geçen yılki yılbaşı alışveriş yoğunluğunun bu yıl olmadığını söyledi. Geçen yıl yılbaşı süslemesi için alışveriş yoğunluğunun kasım ayı sonunda başladığını belirten Eser, 'Bu yıl sektörde yüzde 30 düşüş var. Geçen yıl çok hareketliydik, sürekli siparişlerle ilgileniyorduk. Bu yıl neredeyse yılbaşına gireceğiz ama hala bir hareketlilik yok. Gelenler 'şöyle bir göz gezdiriyorum' diyor dedi.

Ekim ayında kutlanan cadılar bayramında ise geçen yıla oranla büyük satış rakamları elde edildiğini ifade eden Olga Eser, 'Cadılar bayramında maskeler, kıyafetler, küçük dekorasyon ürünleri gibi çok sayıda ürünü sattık. Geçen yıla göre yüzde 200 oranında satışlarımız arttı diye konuştu.

Antalya turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:55 Kaynak: DHA
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