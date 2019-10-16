Antalya turizmciler 2020'de de rekor bekliyor

Turizmciler 2018 ve 2019 yıllarında olduğu gibi 2020'de de yine rekor beklentisi içinde. Bununla birlikte turizm sektörünün krizlere alışkın olduğunu belirten turizmciler, 2023 hedefi olan 75 milyon turist sayısının yakalanacağını söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler Birliği'nin (AKTOB) ekim ayı toplantısında bir araya gelen turizmciler toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veren turizmciler, operasyonun kısa sürede başarıyla tamamlanmasını da temenni etti. 2020 yılında da beklentilerin turist sayısında rekor olduğunu açıklayan turizmciler, 2023 yılında da 75 milyon turist rakamının yakalanacağını kaydetti.

'SON DERECE YERİNDE VE HAKLI BİR MÜCADELE'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Barış Pınarı Harekatı'nın turizmi etkilemeyeceğini belirterek, Bu çok önemli bir karar, oradaki operasyonların sürmesi ve devamlılığı. Bu Türkiye'nin geleceği ve gelecek nesillerin aslında güvenliği açısından son derece önemli bir operasyon. Türkiye burada gelecek mücadelesi ve güvenlik mücadelesi veriyor. Son derece yerinde ve haklı bir mücadele. Bunun en kısa süre içerisinde sonlanması ülkemiz geleceği açısından önemli olacaktır. Burada turizm sektörünün geleceği için de son derece önemli, çünkü Türkiye'de yürütülebilecek, o bölgeden kaynaklı herhangi bir terör faaliyeti bizim sektörümüzün devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından tehdittir. Onun için bizim operasyonu desteklememe gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. İnşallah ordumuz orada en kısa süre içerisinde operasyonları tamamlayacak. Türkiye önümüzdeki günlere aydınlık bir şekilde bakacak. Bugüne kadar orada şehit düşmüş şehitlerimizin hepsinin ruhlarının şad olmasını diliyorum dedi.

'ANTALYA RAKAMLARI TARİHİ REKORA GİDİYOR'

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla turist sayısında herhangi bir azalma olmadığını vurgulayan Osman Ayık, Şu ana kadar en ufak bir etki görmedik. Rakamlarda da görmedik. Türkiye turist rakamlarında henüz bir azalma söz konusu değil. Ekim ayında bile Antalya rakamları tarihi rekora gidiyor. Yüzde 20'nin üzerinde artış var. Bu şunu gösteriyor, Türkiye çok önemli bir turizm ülkesi, tekrarlayan turist sayısı fazla olan bir ülkeyiz. Bu neticede gelen çok turist olduğu için bu durumdan mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin 2020 hedeflerinin de rekorlar kırmak olduğuna dikkati çeken Osman Ayık, 2020'nin kendileri için yeni rekor yılının olacağını ifade etti.

'ÜLKEMİZİN BEKASI VE GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya bölgesinde ekim ayı itibariyle yüzde 20'lik bir büyüme söz konusu olduğuna vurgu yaparken, yaşanılan durumun kendileri için sevindirici olduğunu söyledi. Antalya'nın dünyada kendini kanıtlamış bir destinasyon olduğunu belirten Yağcı, her türlü krize rağmen büyümelerini devam ettirdiklerini aktardı. Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Erkan Yağcı, Ülkemizin bekası ve geleceği için çok önemli bir harekat. Mehmetçiğimize orada başarılar diliyorum, inşallah bir an önce sağ salim dönerler dedi.

'HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

2019 yılını 50 milyonu aşan bir turist sayısıyla kapatacaklarının altını çizen Erkan Yağcı, 5 yıllık süreç için ise 75 milyon turist sayısının gerçekçi bir rakam olduğunu ifade etti. Yağcı, Türkiye bunu yapabilecek güçtedir. Hem bilgi birikimi hem kapasite hem de sektörün yapısı düşünüldüğünde bunu başarabilecek güçteyiz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz dedi.

'TÜM DESTİNASYONLAR ETKİLENDİ'

Thomas Cook'un iflasının sadece Antalya ve Türkiye olayı olmadığını, dünya çapında bir olay olduğunu belirten AKTOB Başkanı Yağcı, yaşanılan durumun dünya turizmini etkilediğini kaydetti. Yağcı, 178 yıllık bir firma battı. Bundan tüm destinasyonlar etkilendi. Biz bunun etkilerinin en aza indirgemek için ilk günden Kültür ve Turizm Bakanlığımızın liderliğinde tüm sektörün bileşenleri olarak tüm çalışmaları yapıyoruz. Alacaklarımızla ilgili çalışmalarda bulunuyoruz. İngiltere ve Almanya'da takipçisi olacağız diye konuştu.

Antalya'da bu seneki turist hedeflerinin 16 milyon turiste ulaşmak olduğunu söyleyen Yağcı, yüzde 17'lik büyümenin devam etmesi halinde yıl sonunda hedeflenen rakamlara ulaşılabileceğini ifade etti. Antalya'nın 2023 yılı turist hedefinin ise 25 milyon turist sayısına ulaşmak olduğunun altını çizen Erkan Yağcı, turizm sektörünün krizlere rağmen yoluna ve büyümesine bakacağını anlattı.

'BÜTÜN PAZARLARIMIZDAKİ AKIŞ DEVAM EDİYOR'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da ekim ayının turizmde etkisinin çok iyi olduğunu vurguladı. Suriye sınırında yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın kendilerini etkilemediğini söyleyen Atmaca, Yapılan operasyonun şu an bize bir etkisi olmadı. Ekim ayı verilerimiz çok iyi gidiyor. Rakamlarımız da ortada, havalimanına gelen uçak sayılarımız da arttı. Şu ana kadar elimize ulaşan bir rezervasyonlarda iptal durumu da yok. Bütün pazarlarımızdaki akış devam ediyor dedi.

'SADECE TÜRK TURİZMİ BAŞARABİLİRDİ'

Turizm sektörünün bütün krizleri aştığına dikkati çeken Ülkay Atmaca, 3 yıl önce 2016 Rusya krizimiz vardı. 2016 yılındaki bir krizden çıkıp da bir yıl sonra sektörü toparlayıp, 2018'de tüm zamanların turist rekorunu kırmak, sadece Türk turizmi başarabilirdi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. O rekorların kırıldığı 2018 yılından sonra daha rakamları yüzde 16 arttırmak bu sektörün yine başarısıdır diye konuştu. 2020 yılı için önlerinde hiçbir olumsuz durum olmadığını da söyleyen Ülkay Atmaca, 2020'nin çok pozitif olacağını ve 2019'dan daha iyi geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.