Antalya turizmde 2020'ye rekorla başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya turizmde 2020'ye rekorla başladı - Son Dakika Ekonomi

Antalya turizmde 2020'ye rekorla başladı

6 saat önce

Antalya, yılın ilk ayında gelen 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.

Antalya turizmde 2020'ye rekorla başladı, System.String[]

Antalya, yılın ilk ayında gelen 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl kente ocakta gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı.

Geçen yıl ocakta 142 bin turisti ağırlayan Antalya'ya bu yıl 153 bin 36'sı yabancı 186 bin 225 turist geldi. Bu rakamla tüm zamanların ocak ayı rekorunu kıran kent, turizmde 2020'ye iyi bir başlangıç yaptı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'yı, en fazla Rus turistler tercih etti. Rusya 57 bin 177 turistle ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 40 bin 669 ziyaretçi ile Almanya takip etti.

Geçen yıla göre Rus turistte yüzde 53, Alman turistte ise yüzde 37 artış kaydedildi. Rusya ve Almanya'nın ardından Antalya'ya turist gönderen ülkeler İsrail, Polonya, İngiltere, Ürdün, İran, Hollanda, Belçika ve Kazakistan olarak sıralandı.

Antalya, turist, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?
Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi yarın başlıyor Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu Toplu taşımada yeni dönem: İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:44:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya turizmde 2020'ye rekorla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]