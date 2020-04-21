Antalya turizmde koşmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Antalya turizmde koşmaya hazırlanıyor

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'nın açılan ilk destinasyon, ilk havalimanı olmasını sağlamalıyız. Sertifikasyon noktasında da çalışma yapmamız gerekli. Bizim tesislerimizin hijyen sıkıntısı yok. Diğer destinasyonlara, diğer ülkelere açılan ilk şehir olma şansımız var.

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'nın açılan ilk destinasyon, ilk havalimanı olmasını sağlamalıyız. Sertifikasyon noktasında da çalışma yapmamız gerekli. Bizim tesislerimizin hijyen sıkıntısı yok. Diğer destinasyonlara, diğer ülkelere açılan ilk şehir olma şansımız var. Bu şansı, hep birlikte atacağımız adımlarla iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında her ay düzenli olarak yapılan turizm sektör toplantısı, korona virüs nedeniyle bu ay video konferans ile yapıldı. Toplantıya Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik İşletmeciler ve Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erhan Yağcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve sektör temsilcileri katıldı.

"Krizden sonra koşmak istiyoruz"

Korona virüsle mücadele sürecinde Türkiye'ye giriş çıkışların kısıtlanması ve otellerin kapanmasıyla birlikte turizm sektörü de durma noktasına geldi. Toplantıda korona virüsle mücadelede Antalya'yı en az zararla süreçten çıkarmayı hedeflediklerini belirten Vali Karaloğlu "Bu süreçte Antalya'yı ayakta tutmak ve krizden sonra koşmak istiyoruz. Bunun için de en dikkatli ve kontrollü şekilde ilimizde süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tarım ve sanayi yönünden pek fazla sıkıntı yaşamasak da bu süreç turizm sektörümüze ciddi bir balta vurdu. Elbette, bazı yaralar alacağız, sıkıntılar çekeceğiz ama inşallah, bu süreci başarıyla atlatacağız" dedi.

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dünya genelinde salgınla mücadelede önemli adımlar atılacağına inandığını belirten Karaloğlu, "Normal hayata dönme noktasında bütün dünya çalışmalar yapılıyor. Hiç yaşamadığımız farklı bir tecrübe yaşıyoruz ama mutlaka bunu da aşacağız. Bu süreçten sonra atacağımız adımların hazır olması ve o gün geldiğinde güçlü adımlar atmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Antalya açılan ilk şehir olabilir"

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hafta sonu yaptığı açıklamaları hatırlatan Karaloğlu, "Bu süreçte destinasyondan destinasyona, havalimanından havalimanına açılımlar olabilir. Biz de Antalya'nın açılan ilk destinasyon, ilk havalimanı olmasını sağlamalıyız. Sertifikasyon noktasında da çalışma yapmamız gerekli. Bizim tesislerimizin hijyen sıkıntısı yok. Tesislerimizin nasıl davranacağıyla, bu süreçte herhangi bir hasta olsa dahi nasıl çözüm üreteceğiyle ilgili kuralları oturtursak, sertifikasyon yönünden de sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Antalya'da mücadelemizi en kontrollü ve tedbirli şekilde sürdürüyoruz. Diğer destinasyonlara, diğer ülkelere açılan ilk şehir olma şansımız var. Bu şansı, hep birlikte atacağımız adımlarla iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

"Güneş ve daha fazlası"

Toplantıda korona sürecinin ardından Antalya turizmini güçlü bir şekilde canlandırmak ve Antalya'yı dünyaya tanıtmak için 5 temel madde üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Antalya'nın dijital tanıtımını arttırmak için Antalya.com sitesinde düzenlemeler yapılıyor, 15 Mayıs itibariyle internet sitesi faal olarak Antalya tanıtımına katkı sunacak. Dünya genelindeki turizm sektörünün profesyonellerine Antalya'daki salgın sürecinde yaşanan olumlu gelişmeler ve Antalya'nın marka değerleri hakkında haberler ve bilgiler iletilecek. AKTOB koordinesinde bütün oteller eski müşterilerine korona sürecinde evde kalmalarını ancak süreçten sonra Antalya'ya beklendikleri ifade edilen mesaj ve mektup gönderecek. Sosyal medyada #SunAndMore mottosuyla Antalya'yı tanıtan paylaşımlar yapılacak. Seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte Pazar ülkelere ve tur ve operatörlerine ziyaretler gerçekleştirilerek Antalya'nın marka değeri ve turizm altyapısı hatırlatılacak. Turizmde iç pazarı da canlandırmak için dijital tanıtımlar yapılacak, televizyon kanalları ve sosyal mecralarda tanıtım filmleri yayınlanacak.

"Sağlık turizmi çok önemli bir fırsat"

Toplantının sonunda Antalya ve Türkiye adına iyi günler beklediklerini ifade eden Vali Karaloğlu, "Türkiye'nin salgın sürecinde yaptığı çalışmalar, krizi yönetmedeki başarısı, diğer ülkelere yaptığı yardımlar, dünya genelinde çok büyük bir pozitif algı uyandırdı. Türkiye dünyanın sağlık üssü olabilir. Bu çok önemli bir fırsat, sağlık turizmini çok iyi değerlendirmemiz ve bu fırsattan istifade etmeliyiz. Antalya'nın da sağlık turizmi noktasında çok ciddi bir alt yapısı var. Önümüzdeki süreçte, bunu güzel bir şekilde tanıtabilirsek, sağlık turizmi alanında büyük bir atılım gerçekleştirebiliriz" dedi. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:51 Kaynak: İHA

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