Antalya turizmde sömestir heyecanı doluluklar yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika

Turizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ulaştı

TÜRKİYE genelinde 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, yarıyıl tatiline başlıyor. 16 günlük tatilde kayak merkezleri en çok talep gören alan olurken, termal tesisler ve Akdeniz kıyıları da öne çıktı. Doğal güzellikleri nedeniyle Bolu'da Abant ve Gölcük, Doğu Anadolu'da ise Kars'a kadar giden Doğu Ekspresi'nde yer bulmak çok zorlaştı.

Geçen yıl 9 Eylül Pazartesi günü başlayan 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak Cuma günü sona eriyor. Türkiye genelinde 18 milyonun üzerinde öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmenin 16 günlük yarıyıl tatiline çıkacak olması başta kayak bölgeleri termal, sahil ve kültür turları olmak üzere turizm sektöründe büyük bir canlılık oluşturdu.

17 Ocak Cuma günü başlayacak olan yarıyıl tatili 3 Şubat Pazartesi günü çalacak ders ziliyle yeniden başlayacak. 16 gün sürecek olan yarıyıl tatilini 'kış- kayak', 'termal', 'sahil' ve 'kültür turları' olmak üzere dört konseptte değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kış- kayak turizmi açısından Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes, Davraz, Sarıkamış, gibi bölgelerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

TERMAL OTELLER VE SAHİL

Termal turizminde ise Yalova, Pamukkale, Afyonkarahisar, Sandıklı ve Kızılcahamam'ın ciddi talep gördüğünü anlatan TÜROFED Başkanı Çorabatır, termal otellerinde de sömestir tatil döneminde yüzde 100 doluluk beklediklerini kaydetti. Sahil turizmi açısından ise Akdeniz ve Ege kıyılarının otelcilerden alınan bilgilere göre ciddi doluluk oranlarına ulaşacağını dile getiren Çorabatır, "Sömestir tatilinin turizm sektörü açısından önemli bir ekonomik canlılık oluşturmasını bekliyoruz" dedi.

DOĞU EKSPRESİ'NDE YOĞUNLUK

Kültür turlarının da yarıyıl tatilinde ciddi talep gördüğünü kaydeden Çorabatır, Kapadokya'nın öne çıktığını belirterek, Kapadokya bölgesinde de önemli doluluklara ulaşılacağını açıkladı. TÜROFED Başkanı, yarıyıl tatilinde son yıllarda büyük talep gören Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenleriyle Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Van gibi Doğu Anadolu illerine de çok yoğun talep olduğunu ve bilet bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.

HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE

Son yıllarda özellikle Antalya bölgesinde yarıyıl tatilinde yeni bir konsept oluştuğuna da dikkat çeken Sururi Çorabatır, "Yarıyıl tatilinde son senelerde otellerle eğitim kurumları arasındaki çalışmalar nedeniyle etüt kampları yapılmaya başlandı. Hem öğrenciler tatil yapıyor, hem aileleri de geliyor, hem de sınavlara hazırlanıyorlar. Tatil boyunca hem eğlenip enerjilerini atıyorlar, hem de ders çalışıyorlar" diye konuştu.

Yarıyıl tatiline çıkacakların trafik kazalarına karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Çorabatır, tatile çıkacak sürücülere "Lütfen hava şartlarına hazırlıklı şekilde yola çıkalım ve trafik kurallarına uyalım" diye seslendi.

İYİ BİR SÖMESTİR TATİLİ

Yarıyıl tatilinde özellikle kayak merkezlerindeki otellere talebin çok ciddi düzeyde olduğunu belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise "Sıralamada ilk sırada kayak merkezleri var ve yüzde 100 doluluğa ulaştı. Ardından termal ve sahil otelleri geliyor. Meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre rezervasyonlar çok iyi durumda. Erken rezervasyon fırsatlarının devam ediyor olması da taleplerin daha da artacağını gösteriyor. Turizm sektörü olarak iyi bir sömestir tatili geçireceğiz" dedi.

MERKEZLERDE KAR DURUMU

Kayak merkezlerinde başta Uludağ olmak üzere talebin çok iyi olduğunu belirten Uludağ Kayak Merkezi'ndeki Beceren Hotel'in sahibi Haluk Beceren, kar kalitesi ve hava şartlarının çok iyi olduğunu ve rezervasyonların da devam ettiğini kaydetti. Uludağ'da kar kalınlığının 50 santimetre ile 2 metre arasında olduğunu belirten Beceren, "Maden pistine kadar tüm pistlerde kayak yapılabilir durumda. Batı'dan Doğu'ya diğer tüm kayak merkezlerinde de kar kalınlıkları çok iyi ve doluluk oranları şu an yüzde 70- 80'ler civarında. Sömestir tatiliyle yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

ABANT, GÖLCÜK VE KARTALKAYA

Hem kış hem de doğa turizmi açısından Bolu Abant ve Gölcük tabiat parkları, Sapanca ve Kartalkaya gibi bölgeleri değerlendiren TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ergül de, bölgede kent merkezi ve ilçelerdeki tüm otellerin yarıyıl tatili hazırlıklarını tamamladığını ve doluluk oranlarının yüzde 80- 95 arasında olduğunu dile getirdi. Bölgenin doğal güzellikleriyle dört mevsim farklı güzellikler sunması nedeniyle insanların doğa için bölgeyi tercih ettiğini anlatan Ergül, "Bölgemize yoğun ilgi olduğu için çok memnunuz" dedi.